Dünya Japon oyuncunun ısırılan olimpiyat madalyası yenisiyle değiştirilecek
ASYA

Japon oyuncunun 'ısırılan' olimpiyat madalyası yenisiyle değiştirilecek

Tokyo 2020'de softbol branşında Japonya'nın kazandığı ve daha sonra bir belediye başkanının "ısırdığı" altın madalya yenilenecek.

Haber Merkezi AA
Japon oyuncunun ısırılan olimpiyat madalyası yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı Kawamura Takaşi ve Goto Miu.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya softbol branşının Yokohama'da 27 Temmuz'da oynanan finalinde karşılaştığı ABD'yi 2-0 mağlup etti.

Galip takımın oyuncusu Goto Miu sonraki hafta doğduğu kent Nagoya'yı ziyaretinde Belediye Başkanı Kawamura Takaşi tarafından kabul edildi.

Ziyarette Goto, altın madalyasını başkan Kawamura'nın boynuna astı. Bu sırada Kawamura, yüz maskesini çıkararak Goto'nun madalyasını ısırdı.

Sosyal medyada viral olan görüntüler ile ülke çapında verilen tepkiler üzerine, ertesi gün Kawamura " uygunsuz" davrandığını beyan ederek özür diledi.

Nagoya kentinin bağlı bulunduğu Aiçi Eyalet Valisi Oomura Hideaki, Goto'nun altın madalyasının değiştirilmesi için ilgili taraflarla görüşeceğini belirtti.

  • NHK'nın edindiği bilgilere göre Japonya Olimpiyat Komitesi ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, madalyanın yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Softbol finallerinde ABD gümüş madalya; Meksika'yı 3-2 yenen Kanada ise bronz madalya kazanmıştı.

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