Japon oyuncunun 'ısırılan' olimpiyat madalyası yenisiyle değiştirilecek

Nijeryalı diplomat gözaltına alınırken darp edildi

Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Nijerya Konsolosluğunda görevli Abdulrahman İbrahim, Endonezya göçmenlik bürosu yetkilileri tarafından gözaltına alınmak istendi. Yetkililerin, İbrahim'i gözaltına aldığı sırada darp etmesi ise tepkilere neden oldu.



Endonezya Büyükelçisi Nijerya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık, Endonezya'nın Nijerya Büyükelçisinin dün söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığa çağrıldığı ve Büyükelçinin hükümeti adına özür dilediği bildirilirken, İbrahim'i darp eden yetkililerin de Nijerya'nın Endonezya büyükelçisinden özür dilediği aktarıldı.





