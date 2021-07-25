Koronavirüs Aşı karşıtı söylemleri dikkat çekmişti Koronavirüsten hayatını kaybetti
DÜNYA

Aşı karşıtı söylemleri dikkat çekmişti: Koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve aşı karşıtı olan Stephen Harmon (34), koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Harmon, geçtiğimiz yıl sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, “Aşılar yüzde 90-95 etkili ancak birkaç risk var, biliyorsunuz, ölüm gibi. Virüse yakalansaydım karantinaya girer sonra da sağlıklı yaşamıma geri dönerdim” demişti.

Haber Merkezi DHA
Aşı karşıtı söylemleri dikkat çekmişti: Koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD’de yaşayan aşı karşıtı Stephen Harmon koronavirüse yakalandıktan sonra 'benim için dua edin' paylaşımı yapmıştı.

Los Angeles’ta yaşayan Stephen Harmon, 2020’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda aşı karşıtı söylemlerde bulunmuştu. “Birçok problemim var ancak aşı bunlardan biri değil” diyen Harmon, “Yani bazı aşılar, bilirsiniz, ölüm gibi birkaç riskle yüzde 90-95 oranında etkili. Ama virüse yakalanırsam karantinaya girer ve ardından aşı olmadan normal sağlıklı bir hayata devam ederdim, bu etkili” demişti.

“BENİM İÇİN DUA EDİN”

Geçen hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan Harmon, sosyal medya hesabından takipçilerine oksijene bağlandığını açıkladı.

Harmon daha sonra, “Bununla (virüsle) olabildiğince savaştım ancak şu anda kritik bir duruma geldi. Entübe olacağım. Ne zaman uyanacağım bilmiyorum, benim için dua edin” dedi.

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