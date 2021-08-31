Dünya Kovid önlemleri karşıtı mitingler düzenleyen ABDli Wallace Kovid-19dan öldü
AMERİKA

Kovid önlemleri karşıtı mitingler düzenleyen ABD'li Wallace Kovid-19'dan öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan Caleb Wallace, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. ABD basınındaki haberlerde, ülkenin Texas eyaletinde

Haber Merkezi AA
Kovid önlemleri karşıtı mitingler düzenleyen ABDli Wallace Kovid-19dan öldü
Kovid önlemleri karşıtı mitingler düzenleyen ABD'li Wallace Kovid-19'dan öldü.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan Caleb Wallace, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD basınındaki haberlerde, ülkenin Texas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da Kovid-19 belirtileri gösterdiği kaydedildi.

BİR AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4'üncü çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Wallace, aşı ve maske gibi Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı.

Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.

ABD'de aşı karşıtları sokağa indi
FOTOĞRAF 10
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Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, ülkeler tarafından uygulanıyor.
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Kimi ülkelerde zorunlu şekilde uygulanan aşılara, aşı karşıtı insanlar da tepki gösteriyor.
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ABD'de son dönemlerde artan vaka oranlarına karşı, aşılama çalışmalarına hız verildi.
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Birçok eyalette aşı olmayanları teşvik etmek için ortak kullanım alanlarına aşısız girmeme zorunluluğu getirildi. Bu durum karşısında ABD'de yüzlerce kişi, New York Meydanı'na çıkarak protesto etti.
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Aşı karşıtı kişiler bir araya gelerek New York belediye binası önünde yaptığı eylemlerde, koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.
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Eylem yapan bir kişinin, polis tarafından ters kelepçe ile yakalanarak gözaltına aldığı belirlendi.
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ABD'de aşı karşıtları sokağa indi
ABD'nin New York kentindeki belediye binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.


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