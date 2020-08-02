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Koronavirüs Vaka patlamasına rağmen tedbir sıfır Gaziantepte bir günde 2 bin 768 kişiye ceza
TÜRKİYE

Vaka patlamasına rağmen tedbir sıfır: Gaziantep'te bir günde 2 bin 768 kişiye ceza

Türkiye’de birçok ilde koronavirüs vakaları kontrol altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın işaret ettiği beş ilden biri olan Gaziantep sayı artmaya devam ediyor. Buna rağmen vatandaşlar tedbirlere hala uymuyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde bir günde 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Haber Merkezi AA İHA
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor.
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor.

Koronavirüs vakasının en fazla arttığı beş ilden biri olan Gaziantep'te vatandaşlar tedbirlere hala uymuyor. Yerel haberlere göre; İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde koronavirüs Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

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Bakan Koca Gaziantep için uyarmıştı: Mesire alanları vaka sayısının artmasına rağmen doldu
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Bakan Koca Gaziantep için uyarmıştı: Mesire alanları vaka sayısının artmasına rağmen doldu

Denetimler artırıldı

Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca 551 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.

Gaziantep'te bir kişinin testi pozitif çıktı: Geçmiş olsuna gelen 27 kişi karantinaya alındı
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Gaziantep'te bir kişinin testi pozitif çıktı: Geçmiş olsuna gelen 27 kişi karantinaya alındı

Sosyal mesafe ve maske uyarı drone'ları Gaziantep sokaklarında
OYNAT 02:07
Sosyal mesafe ve maske uyarı drone'ları Gaziantep sokaklarında
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en büyük önlemler arasında görülen maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir ekipleri, dronelu hoparlörlerle kalabalıkları maske takmaları konusunda uyarıyor.

18 bin kişinin karantinada olduğu Gaziantep'te validen uyarı: Ne kadar çok el öpersek o kadar sıkıntıya gireriz
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"Korona umurumuzda değil"

Öte yandan vaka sayısının arttığı beş ilden biri olan Diyarbakır'da da Kurban Bayramı ve sıcak havaları fırsat bilen çocuklar ise Sur ilçesindeki Anzele Parkı’nda süs havuzunda virüs tedbirlerini hiçe sayarak serinlemeye çalıştı. Çocuklardan Hasan Karagöz, sıcak havalardan bunaldıklarını belirterek, "Koronavirüs hiç umurumuzda da değil. Virüs diye bir şey yoktur, çocuklar Anzele suyunu çok seviyor, Diyarbakırlılar da koronayıtakmıyor. Hava çok sıcak olduğu için bizde gelip yüzüyoruz" dedi.

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu: Maske takmayanlara ceza kesiliyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son günlerde vaka sayılarında artışa dikkat çektiği Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insanların yoğun olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.
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Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi.
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Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparken, maskesiz gezen vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.
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Maske takmayan vatandaşlar, polis ekiplerine çeşitli bahaneler sunmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı.
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Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu: Maske takmayanlara ceza kesiliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kurallara uymayıp, nizami maske takmayanlara cezai işlem uyguluyor.


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