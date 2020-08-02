Vaka patlamasına rağmen tedbir sıfır: Gaziantep'te bir günde 2 bin 768 kişiye ceza
Türkiye’de birçok ilde koronavirüs vakaları kontrol altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın işaret ettiği beş ilden biri olan Gaziantep sayı artmaya devam ediyor. Buna rağmen vatandaşlar tedbirlere hala uymuyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde bir günde 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Koronavirüs vakasının en fazla arttığı beş ilden biri olan Gaziantep'te vatandaşlar tedbirlere hala uymuyor. Yerel haberlere göre; İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde koronavirüs Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Denetimler artırıldı
Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca 551 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.
Öte yandan vaka sayısının arttığı beş ilden biri olan Diyarbakır'da da Kurban Bayramı ve sıcak havaları fırsat bilen çocuklar ise Sur ilçesindeki Anzele Parkı’nda süs havuzunda virüs tedbirlerini hiçe sayarak serinlemeye çalıştı. Çocuklardan Hasan Karagöz, sıcak havalardan bunaldıklarını belirterek, "Koronavirüs hiç umurumuzda da değil. Virüs diye bir şey yoktur, çocuklar Anzele suyunu çok seviyor, Diyarbakırlılar da koronayıtakmıyor. Hava çok sıcak olduğu için bizde gelip yüzüyoruz" dedi.