Vaka patlamasına rağmen tedbir sıfır: Gaziantep'te bir günde 2 bin 768 kişiye ceza

Koronavirüs vakasının en fazla arttığı beş ilden biri olan Gaziantep'te vatandaşlar tedbirlere hala uymuyor. Yerel haberlere göre; İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde koronavirüs Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

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Denetimler artırıldı

Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 768 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca 551 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı.

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OYNAT 02:07 Sosyal mesafe ve maske uyarı drone'ları Gaziantep sokaklarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en büyük önlemler arasında görülen maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir ekipleri, dronelu hoparlörlerle kalabalıkları maske takmaları konusunda uyarıyor. BiP'te paylaş

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"Korona umurumuzda değil"

Öte yandan vaka sayısının arttığı beş ilden biri olan Diyarbakır'da da Kurban Bayramı ve sıcak havaları fırsat bilen çocuklar ise Sur ilçesindeki Anzele Parkı’nda süs havuzunda virüs tedbirlerini hiçe sayarak serinlemeye çalıştı. Çocuklardan Hasan Karagöz, sıcak havalardan bunaldıklarını belirterek, "Koronavirüs hiç umurumuzda da değil. Virüs diye bir şey yoktur, çocuklar Anzele suyunu çok seviyor, Diyarbakırlılar da koronayıtakmıyor. Hava çok sıcak olduğu için bizde gelip yüzüyoruz" dedi.