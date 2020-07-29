18 bin kişinin karantinada olduğu Gaziantep'te validen uyarı: Ne kadar çok el öpersek o kadar sıkıntıya gireriz

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınında vaka artışının en çok görüldüğü iller arasında gösterdiği Gaziantep'te, Vali Davut Gül basın toplantısı düzenledi. Salgının önlenmesi ve vaka sayılarının azalması için vatandaşın kendisini disipline etmesi gerektiğini dile getiren Vali Gül, insanları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

"Yayılma nedeni: Küçük evlerde kalabalık aileler"

Gaziantep'in şehirleşme ve eğitim ile ilgili sıkıntısı olduğunu ifade eden Vali Gül, "Bu sorunlar bugün karşımıza çıkıyor. Şehirleşme sorunuyla ilgili şunu görüyoruz; 70-80 metrekare evlerde 8-10 kişilik aileler yaşıyor. Pandeminin yayılmasında, artmasında bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Gaziantep için uzmanların bunu araştırması lazım" dedi.

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"Test yapılacak kişi evinden özel araçlarla alınıp bırakılacak"

Vali Davut Gül, kentte salgının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 444 ile başlayan yeni bir hat kurulacağını ifade etti. Koronavirüslü hastanın sağlık kuruluşuna ulaşımının ve takibinin bu sistem ile kolaylaşacağını anlatan Vali Gül, aynı zamanda şoförlü araç kiralanarak test yapılan kişilerin bu araçlarla evinden alınıp bırakılarak toplu taşıma araçlarını kullanmalarının önleneceğini vurgulayarak, "Normal sağlık hizmeti dışında ambulans dışında şoförlü araç kiralayacağız. Bu aracın yapacağı; hasta olan ya da risk taşıyan kişinin toplu taşıma aracını kullanmasını önlemek. Araç ile hasta veya riski kişi hastaneye gelecekse bu araçla alınıp, tekrar evine bırakılacak. Bu mekanizmayı oluşturacağız" diye konuştu.

OYNAT 02:07 Sosyal mesafe ve maske uyarı drone'ları Gaziantep sokaklarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en büyük önlemler arasında görülen maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir ekipleri, dronelu hoparlörlerle kalabalıkları maske takmaları konusunda uyarıyor. BiP'te paylaş

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"Kontrollü sosyal hayat devam edecek"

Kontrollü sosyal hayatın 2 yıl sürebileceğine dair sosyal medya paylaşımı ile de gündeme gelen Vali Gül, bu sürenin uzmanların tartıştığı bir konu olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "İnşallah bu süreç 2 ay içerisinde aşılır. 2 yıl deniliyor, belki o kadar sürmeyebilir, belki daha fazla sürebilir. Bunu neden açıkladık; vatandaşlardan 15-20 gün, bir ay sokağa çıkma yasağı beklentisi var. Vatandaş evde bir süre kalalım hastalık komple ortadan kalksın diyor. Bunu yaptıktan sonra da herkes pandemi öncesi hayatına dönsün istiyor. Bunun olmayacağını anlatmak için süreç 2 yıl sürebilir uyarısını yaptık.

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Gaziantep Valisi Davut Gül

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Bir ay evde kalsak Gaziantep'te vakayı sıfırlasak, dışarıda sıfırlanmadıkça risk devam eder. Kontrollü sosyal yaşamda üzerimize düşeni yapmazsak 10 gün içerisinde yine aynı yere geliriz. Aşı veya kalıcı çözüm bulunana kadar risk her zaman var. Aşı bulunana kadar da kontrollü yaşam devam edecek. Kendimizi disipline etmemiz ve bu sorunun dünyada ortadan kalkması lazım. Çünkü sorun sadece Gaziantep'in değil, dünyanın sorunu."

"Tedbirler yüzde 10 kamu, yüzde 90 vatandaş iradesi ile mümkün"



Türkiye'de vakaların yükseldiği dönemde Gaziantep'te vaka sayısının arttığını, ancak ülke genelinde düşüş yaşanırken kentte yükselişe geçtiğini de dile getiren Vali Gül, "Şu anda nüfus oranına, şehir göstergelerine bakınca vaka sayımız fazla. Bu konuda da vaka sayısını azaltmak adına hepimizin düşünmesi lazım. Kurallara uymadıkça dışarıda bir kişinin bizleri koruma veya kurtarma ihtimali yok. Koruyucu ve önleyici tedbir almamız gerekiyor. 2,5 milyon insanı polis veya jandarma ile koruyamayız. Hastalığı engelleyecek tedbirlerin uygulanmasında kamunun etkisi yüzde 10 olabilir. Ama bu yüzde 90 vatandaşın iradesi ile mümkün' şeklinde konuştu.

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Gaziantep'te büyük oranda kurallara uyulduğunu, ancak yüzde 20 uyulmamasının 500 bin kişi anlamına geldiğini de hatırlatan Gül, "2,5 milyon nüfuslu şehirde yüzde 20 kurallara uymazsa bu 500 bin kişi demek ve büyük rakam. Türkiye'deki toplam yazılan cezaların 3'te 1'i Gaziantep'te yazılıyor. Marifetmiş gibi söylemiyoruz ve keşke hiç kimseye yazmasak diyoruz. Ama bizim de hukuken üzerimize düşeni yapmamız lazım. Daha çok yazmak istesek 10 kat daha yazabilirdik. Ama biz ceza yazmama taraftarıyız ve daha çok uyarıyoruz, buna rağmen Türkiye'deki cezaların 3'te birini biz yazdık" ifadelerini kullandı.

"Bayram ziyaretlerine gitmeyin"

Kentte polislerin pandemi sürecinde fedakarca çalıştığını ve şu ana kadar hastalığa 70 polisin yakalandığını içlerinde vefat edenler ile iyileşenler olduğunu kaydeden Vali Gül, bir an önce koronavirüsün gündemden çıkarılması için topyekun mücadele anlayışı ile herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.