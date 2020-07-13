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Koronavirüs Gaziantepte bir kişinin testi pozitif çıktı Geçmiş olsuna gelen 27 kişi karantinaya alındı
TÜRKİYE

Gaziantep haberleri: Testi pozitif çıktı: Geçmiş olsuna gelen 27 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'te bir kişinin testi pozitif çıktı: Geçmiş olsuna gelen 27 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kalp rahatsızlığı için hastaneye götürülen S.K.'nin (71) yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon çalışmasında, S.K.'ye hastaneye gitmeden önce 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu belirlenen 27 kişi, önlem amaçlı karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ve çevresi, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Haber Merkezi DHA
Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ve çevresi, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ve çevresi, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Gaziantep'in İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi'ne bağlı Aktaş mezrasında yaşayan S.K., evinde rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı bulunan S.K., yakındaki Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı testte S.K.'de koronavirüs tespit edildi, hastanede tedaviye alındı.

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Gaziantep'te geçmiş bayram kutlaması sonrası 62 kişi, 12 evde karantinaya alındı

Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ve çevresi, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

6 evde yaşayan 27 kişi karantinaya alındı

Filyasyon ekibi ise yaptığı çalışmada, hastaneye götürülmeden önce S.K.'ye 27 kişinin 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğunu belirledi. İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, bunun üzerine mezradaki 6 evde yaşayan 27 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Gaziantep'te 12 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Gaziantep'te 12 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ve çevresi, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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