Vali Yerlikaya açıkladı: İşte İstanbul'da vaka sayısının en çok düştüğü ilçeler...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal emdya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da koronavirüs vakalarının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda."

Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim:

Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.



Geçen haftaya oranla en çok düşüş;

Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.



⚠️En az düşüş ise;

Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda.😷↔️🧴 pic.twitter.com/tpAitMUCsA REKLAM January 9, 2021

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