Vali Yerlikaya açıkladı: İşte İstanbul'da vaka sayısının en çok düştüğü ilçeler...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal emdya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da koronavirüs vakalarının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda."
Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim:
Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.
Geçen haftaya oranla en çok düşüş;
Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.
⚠️En az düşüş ise;
Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda.😷↔️🧴 pic.twitter.com/tpAitMUCsA
Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: