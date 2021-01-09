Koronavirüs Vali Yerlikaya açıkladı İşte İstanbulda vaka sayısının en çok düştüğü ilçeler
TÜRKİYE

Vali Yerlikaya açıkladı: İşte İstanbul'da vaka sayısının en çok düştüğü ilçeler...

İstanbul Valisi Yerlikaya koronavirüs vakaların en çok düştüğü ilçeleri açıkladı. Geçen haftaya oranla en çok düşüş Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de oldu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Koca da İstanbul'da vaka sayısının yüzde 40 azaldığını söylemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal emdya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da koronavirüs vakalarının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda."

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