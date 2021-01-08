Gündem İstanbulda minibüsçüler kuralları hiçe saydı 2020de en çok onlar ceza yedi
İSTANBUL

İstanbul'da minibüsçüler kuralları hiçe saydı: 2020'de en çok onlar ceza yedi

Mart ayından bu yana Türkiye'de görülmeye başlayan koronavirüs salgınında bulaş riskinin en yüksek olduğu toplu taşıma araçlarına denetimler sıklaştırıldı. Ancak İstanbul'da özellikle minibüs şoförleri kuraları hiçe sayarak, araçlarını balık istifi doldurmaya devam etti. Her gün aynı manzaranın yaşandığı megakentte yapılan denetimlerde hatlı minibüslere geçen yıl 3 bin 159 ihlalden 1 milyon 92 bin 621 lira para cezası yazıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapan minibüslerle ilgili vatandaşlar en çok trafik kural ihlali, yolcu almama ile durmama, araç içi sigara içilmesi, adli vakalar gibi konularda şikayetçi oluyor. Alınan bilgilere göre, kentte 6 bin 460 yolcu taşıyan hatlı minibüs çalışıyor. Bu minibüsler kent genelinde 172 hat ve 472 güzergahta hizmet veriyor. Kentte hizmet veren hatlarda kayıtlı 12 bin 771 şoför çalışıyor.

İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı
  • Minibüslerin 6 bin 318'inde Kameralı Araç Takip Sistemi bulunuyor. Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ile minibüsler canlı olarak sürekli takip ediliyor.

Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı
GÜNDEM
Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı

Pandemi tedbirleri kapsamında 19 bin 743 minibüs denetlendi

Yetkililerden alınan verilerine göre, 2020 yılında Zabıta Daire Başkanlığı tarafından aynı minibüsler birden fazla olmak üzere toplamda 44 bin 351 defa denetlendi. Denetimler sonucunda ise 3 bin 159 tutanak tutuldu ve 1 milyon 92 bin 621 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren aralık ayı sonuna kadar pandemi tedbirleri kapsamında 19 bin 743 minibüs denetlendi. Pandemi kurallarına uymayanlar hakkında ise 115 adet tespit tutanağı tanzim edildi.

İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı
GÜNDEM
İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı

Yapılan şikayetlerin başında ise trafik kural ihlali, yolcu almama ile durmama geliyor. Hatlı minibüslerin ihlal türü, sayısı ve oranı şu şekilde:

İHLAL TÜRÜ İHLAL ADEDİ YÜZDELİK ORANI
1. Trafik kural ihlali 9.840 76,4
2. Yolcu almama ile durmama 961 7,5
3. Araç içi sigara içilmesi 867 6,7
4. Adli vakalar 751 5,8
5. Aracın fiziki durumundaki yetersizlikler 309 2,4
6. Darp ve taciz 144 1,1
7. Dolandırıcılık 12 0,1

Esenyurt'ta aracında 37 yolcu çıkan minibüs şoförü, 'Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz'
OYNAT 00:41
Esenyurt'ta aracında 37 yolcu çıkan minibüs şoförü, 'Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz'
Esenyurt'ta yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen iki minibüs ile iki midibüs şoförüne ceza kesildi. Aracında 14 yerine 37 yolcu bulunan minibüs şoförü polislere, 'Siz sayı saymayı bilmiyorsunuz' dedi.


Abone Ol Google News
Antalyada aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.
KKTCde kan donduran cinayet

KKTC'de kan donduran cinayet

​Önce babasını sonra annesini öldürdü sebebi ise şoka uğrattı.
Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

​Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı, nakliye firması sahibi konuştu.

Bir nefese muhtaç olmak

Bir nefese muhtaç olmak

​26 günlük tedavi sürecini çektiği fotoğraflarla anlattı.

E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

​İstanbul'da bir TIR metrobüs yoluna girdi.
Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Bir hatayla yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
Microsoft'a<br>1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.