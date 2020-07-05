İstanbul Esenyurt'ta minibüs denetimi: 14 yerine 30 yolcu çıktı

Durdurulan iki minibüsten birinde 14 yerine 30 yolcu çıkarken bir diğer minibüste ise 28 yolcu çıktı.

İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında Esenyurt'ta minibüs denetimi yaptı. Koronavirüs tedbirlere uymayan ve kapasitesinden fazla yolcu alan minibüs sürücülerine ceza kesildi.

Durdurulan iki minibüsten birinde 14 yerine 30 yolcu çıkarken bir diğer minibüste ise 28 yolcu çıktı.

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DHA 14 yerine 30 yolcu taşıyan ve ceza kesilen bir minibüs evrak eksikliğinden dolayı trafikten men edildi.

Koronavirüs tedbirlere uymayarak fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne 3 bin 150 lira para cezası kesilirken, diğer sürücüye yine fazla yolcu taşıdığından dolayı 3 bin 150 lira, evrak eksikliğinden bin 332 lira para cezası kesildi. Kullandığı minibüste trafikten men edildi.

DHA Koronavirüs tedbirlere uymayan ve kapasitesinden fazla yolcu alan minibüs sürücülerine ceza kesildi.

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"Tedirgin oluyoruz"

Ayakta seyahat ettiği için minibüsten indirilen bir yolcu bir çözüm üretilmesi minibüs sayısının arttırılması gerektiğini söyleyerek, "Genel olarak bir problem var. Minibüsler az geliyor. Bunu daha çoğaltmaları lazım.Her gün işe gidip geliyorum bu yoğunluk hep oluyor. Haliyle bu durum bizi tedirgin ediyor. Daha iyi olabilir" diye konuştu.

DHA Koronavirüs tedbirlere uymayan ve kapasitesinden fazla yolcu alan minibüs sürücülerine ceza kesildi.

Ceza kesilen sürücü de, "Yolda yolcu var alamıyorsun alsan ayrı problem. Metroyu metrobüsü de görüntüleyin biraz. Normal zamanda da ayakta yolcu almam yasak biliyorum. Metropol bir şehirdeyiz yapabileceğimiz bir şey varsa söyleyin" şeklinden konuştu.