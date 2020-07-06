İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı
İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt'ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı. Fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsünde hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten, hem de fazla yolcu taşımaktan idari para cezası kesildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama ekipleri kent genelinde birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadan kapasite üstünde yolcu alan minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı.
Esenyurt'ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu.Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.
Minibüs sürücüsünde hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 104 lira idari para cezası uygulandı.