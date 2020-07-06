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Gündem İstanbul Esenyurtta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı
İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı

İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt'ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı. Fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsünde hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten, hem de fazla yolcu taşımaktan idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.
Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama ekipleri kent genelinde birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadan kapasite üstünde yolcu alan minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı.

DHA
Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.

Esenyurt'ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu.Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.

DHA
Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan balık istifi minibüsün şoförü cezadan kurtulamadı
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan balık istifi minibüsün şoförü cezadan kurtulamadı
  • Minibüs sürücüsünde hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 104 lira idari para cezası uygulandı.

DHA

Esenyurt'ta minibüsten 12 yerine 35 yolcu çıktı
FOTOĞRAF 8
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Uygulama ekipleri kent genelinde birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadan kapasite üstünde yolcu alan minibüslere yönelik uygulamalarını artırdı.
Title
Esenyurt'ta da uygulama yapan ekipler içerisinde 12 kişi bulunması gereken bir minibüsü durdurdu.
Title
Minibüs içerisinde ayaktaki yolcular dahil toplamda 35 kişi çıktı.
Title
Minibüs sürücüsünde hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira hem de fazla yolcu taşımaktan 104 lira idari para cezası uygulandı.
Title
Title
Title
Title
Esenyurt'ta minibüsten 12 yerine 35 yolcu çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt'ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı.



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