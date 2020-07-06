İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı İstanbul Esenyurt'ta minibüsten 12 kişi yerine 35 yolcu çıktı Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat çekilirken Esenyurt'ta polisin yaptığı uygulamada bir minibüsten 12 yerine 35 kişi çıktı. Fazla yolcu taşıyan minibüs sürücüsünde hem Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten, hem de fazla yolcu taşımaktan idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2020, 09:28 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2020, 09:45 DHA