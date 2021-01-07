Gündem Vali Yerlikaya paylaştı emniyet cezayı kesti Görünmez değilsiniz
İSTANBUL

Vali Yerlikaya paylaştı emniyet cezayı kesti: Görünmez değilsiniz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahil yolunda trafikten kaçmak için ters yola giren sürücülerin videosunu hesabından paylaştı. Yerlikaya "Görünmez değilsiniz" diyerek trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Sahil yolunda trafikten kaçmak için ters yola giren sürücülerin görüntüsü dikkat çekti.
Sahil yolunda trafikten kaçmak için ters yola giren sürücülerin görüntüsü dikkat çekti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaştığı video ile trafik kurallarına dikkat çekti. Sahil yolunda trafikten kaçmak için ters yola giren sürücülerin görüntüsünün yer aldığı videoda, polis ekiplerinin ihlal yapan sürücülere ceza yazdığı görüldü.

Vali Yerlikaya twitter mesajında, "Değerli İstanbullular; Trafik kurallarını ihlal eden ve trafiği aksatanlara hatırlatıyoruz: Kural dinlemeyenler görünmez değil! EDS kameralarımız kayıtta, ekiplerimiz her an görevde" ifadelerini kullandı.

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Vali Yerlikaya paylaştı emniyet cezayı kesti: Görünmez değilsiniz
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Vali Yerlikaya paylaştı emniyet cezayı kesti: Görünmez değilsiniz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahil yolunda trafikten kaçmak için ters yola giren sürücülerin videosunu hesabından paylaştı. Yerlikaya "Görünmez değilsiniz" diyerek trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

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