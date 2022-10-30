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Liverpool - Leeds United maç özeti izle (Video)

Premier Lig'de bu sezon yüzü bir türlü gülmeyen Liverpool, Leeds United karşısında da yenilgiyle ayrıldı. Konuk takım, 4. dakikada Rodrigo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Liverpool, 14. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle durumu 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Leeds united’ın skoru belirleyen golü 89. dakikada Crysencio Summerville’den geldi. Liverpool - Leeds United maç sonucu: 1-2 galip. İşte Liverpool - Leeds United maçı özeti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpool - Leeds United maç özeti izle (Video)
Liverpool Leeds United maç özeti izle

İngiltere Premier Lig'de Leeds United, deplasmanda Liverpool'u 2-1 yendi. Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Leeds United'ı ağırladı.

Konuk takım, 4. dakikada Rodrigo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Liverpool, 14. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle durumu 1-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Leeds United, üst üste ataklardan sonuç alamayan ev sahibi ekibe karşı Crysencio Summerville'in 89. dakikada kaydettiği golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool Leeds United maçından
Liverpool Leeds United maçından

Liverpool, Mart 2021'den bu yana ilk kez Anfield Stadı'nda bir lig maçı kaybetti. Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ise 2018'de başlayan Liverpool kariyerinde ilk kez görev aldığı bir iç saha maçında mağlubiyet yaşadı.

Ligde 8 hafta sonra kazanan Leeds United, 12 puanla 15. sıraya yükseldi. Liverpool ise 16 puanda kalarak 9. basamağa geriledi.





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