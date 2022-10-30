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PSG 4-3 Troyes maç özeti ve golleri

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), iki kez geriye düştüğü Troyes karşısında 4-3 galip geldi. Ev sahibi takım, Carlos Soler'in 24, Lionel Messi'nin 55, Neymar'ın 62 ve Kylian Mbappe'nin penaltıdan 77. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla PSG 35 puanla liderliğini sürdürdü, Troyes ise 13 puanda kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ligue 1: Paris Saint-Germain (PSG) 4-3 Troyes maç özeti izle: Golleri kim attı?
PSG Troyes maç özeti

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında PSG sahasında Troyes'i konuk etti. Mbappe, Messi ve Neymar hücum üçlüsüne sahip olan Paris ekibi için bu karşılaşma hiç de rahat geçmedi. Henüz 3. dakikada Mame Balde perdeyi açtı, Troyes deplasmanda skoru 1-0 yaptı. 24'te Carlos Soler sahneye çıktı, beraberlik geldi, ilk yarı 1-1 sona erdi.

52'de Mame Balde, Troyes'i tekrar öne geçiren golü kaydetti. Bu dakikanın ardından Başkent ekibinin süperstarları devreye girdi! 55'de Lionel Messi, 62'de Neymar ve 77'de Kylian Mbappe (pen) rakip fileleri sarstı ve PSG bir anda 4-2'lik üstünlük sağladı. Tabelayı değiştiren son gol Troyes'tan Ante Palaversa'dan geldi ve mücadele 4-3 Paris temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

Yoluna namağlup devam eden lider PSG, puanını 35 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Troyes ise 13 puanda kaldı.

PSG Troyes maç özeti için tıklayın





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