Özgün ÖZET | Leicester City-Manchester City 0-1
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ÖZET | Leicester City-Manchester City: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının açılış maçında Manchester City, Leicester City'yi 1-0 yendi. Manchester City'ye üç puanı getiren golü De Bruyne kaydetti. Puanını 29'a çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leicester City ise 11 puanda kaldı. İşte Leicester City-Manchester maçı özeti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Leicester City-Manchester City maç sonucu: 0-1 | ÖZETİ Premier Lig
Leicester City-Manchester City maç özeti

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leicester City'ye konuk oldu.

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland, sakatlığı nedeniyle Leicester City karşısında dinlendirildi.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, De Bruyne'in 49. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı maçın 72. dakikasında oyundan alındı.

Puanını 29'a çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leicester City ise 11 puanda kaldı.





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