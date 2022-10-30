ÖZET | Leicester City-Manchester City: 0-1

Hayat

Medikal ozon ağrıları kesiyor

Hastalar ağrı çektiği için ciddi ilaçlar kullanmak zorunda kalıyor. Hatta bazıları ağrı kesici kullansa bile bu ağrılardan kurtulamıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Duran Berker Cemil, medikal ozon ile baş-boyun-sırt ağrılarının, fibromiyaljinin ve romatizmal ağrıların başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi.