Alanyaspor 2-0 Gaziantep maç özeti ve golleri

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 yendi. Karşılaşmaya her iki takım futbolcuları ‘Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun’ pankartıyla çıktı. Alanyasporlu futbolcular ise üzerinde Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görselinin olduğu tişörtler ile seremoniye katıldı. Karşılaşma ünlü spor insanı Halit Kıvanç’a 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başladı.

Alanyaspor Gaziantep FK

Alanyaspor Gaziantep maç özeti

6’ncı dakikada orta sahada kazanılan topla gelişen Gaziantep atağında hızla ceza sahasına sokulan Angelo Sagal’ın, sol çaprazdan kaleye şutunu kaleci Runar Runarsson kurtardı.

19’uncu dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Ferhat ile duvar pası yapan Efecan, topu ceza sahası sol çaprazına kadar taşıyarak ortaladı. Kale önünde topa kayan Hassan topa dokundu fakat meşin yuvarlak kaleci Günay’da kaldı.

21’inci dakikada Alanyaspor’un kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Zinedine Ferhat kale önüne yükseltti. Burada topa yükselen kaleci Günay’ın ellerinden seken topu arka direkte karşılayan Leroy Fer’in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

31’nci dakikada kendi sahasında pas yapan Alanyaspor’un pas hatasıyla başlayan Gaziantep atağında topu kazanan Alexandru Maxim ceza sahası dışından sert vuruşu sol direği sıyırarak auta çıktı.

53’üncü dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Doumbia’nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı ara pası karşılayan Hassan, topu Balkovec’e bırakırken, oyuncunun gelişine yerden vurduğu sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

62’nci dakikada orta sahada kazanılan topla başlayan Gaziantep atağında rakip alana hızla sokulan Joao Figueiredo’nun ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla auta gitti.

79’uncu dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Maxim’in kaleye sert vuruşunu Alanyaspor kalecisi Runarsson uzanarak golü engelledi.

88’inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor kontra atağında ceza sahası çaprazına hızla giren Lusamba topu geriden koşu yapan Famara aktardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunu kaleci Günay tokatlayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sonlandı.

Alanyaspor Gaziantep maç özeti izle

Alanyaspor Gaziantep maçı ardından kim ne söyledi?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'a 2-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyet nedeniyle üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

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Oynadıkları oyun, ürettikleri pozisyonlar ve gösterdikleri mücadelenin sonucunun bu olmaması gerektiğini belirten Bulut, "Yeterince pozisyon bulduk, ürettik ama değerlendiremedik. Rakip kornerden, ufak bir hatamızdan golü attı. Kaleye gelmeden yediğimiz bir gol. İlk yarıda direkten dönen topumuz oldu. Dediğim gibi şansları iyi değerlendiremedik." diye konuştu.

Bulut, sahada mücadele, istek, arzuyu futbolcuların yeterince gösterdiğini anlatarak, "Sadece gol eksikti. Oynanan oyunun sonucunun bu olmaması gerekiyordu ama biz yolumuza ve çalışmaya deva edeceğiz." dedi.

Önlerinde Kayserispor maçı olduğunu hatırlatan Bulut, şöyle konuştu: "Hazırlıklarımızı yapacağız. Kendi evimizde oynayacağız. Bu ligde evimizde oynayacağımız ikinci maç olacak. 12. hafta girdik biliyorsunuz. 10 maç deplasmanda oynadık. İkinci maçımızı, evimizde oynayacağız. Taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Hazırlıklarımızı ona yönelik yapacağız. Gaziantep FK, sahaya çıkıp, mücadelesini verip, elinden gelenin en iyisini yapıp, umduğu 3 puanı almaya çalışacak. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda oyun anlamında istediğimizi aldık. İnşallah önümüzdeki hafta istediğimiz 3 puanı alıp, yolumuza devam edeceğiz."

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