Mualle tarifi
Mualle, mercimek ve patlıcanın bir araya geldiği harika bir tarif. Bazı yörelerde mercimekli patlıcan yemeği olarak da bilinir. Akşam sofrasında farklı bir lezzete yer vermek isterseniz, mualle tarifini mutlaka denemelisiniz.
MUALLE TARİFİ
1 su bardağı yeşil mercimek,
2 adet patlıcan
1 yemek kaşığı domates salçası,
1 yemek kaşığı biber salçası,
2 adet domates
2 adet soğan
1 çay bardağı tavuk suyu
1 adet limonun suyu veya nar ekşisi
Bir tutam dereotu
Karabiber
Tuz
Mualle Tarifi Nasıl yapılır?
Patlıcanları alacalı soyup dilimleyin. Ardından 15 dakika kadar tuzlu suda bekletin.
Mercimeği 5-10 dakika kadar kaynatıp, diri kalacak şekilde haşlayın ve süzün.
Diğer taraftan da soğan yemeklik, domatesleri de kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın.
Patlıcanlarını suyunu iyice alıp kızartın ve daha sonra yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın.
Soğanları sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.
Daha sonra üzerine domatesleri ve salçayı ekleyin.
Domatesler yumuşayınca mercimekler, baharatları ilave edin.
Kızarmış patlıcanları da tavaya ekleyin ve güzel karıştırın.
Üzerine tavuk suyunu ekleyin. Dilerseniz sadece su da ilave edebilirsiniz.
Yemeğinizi ocaktan alınca üzerine limon suyunu ekleyip karıştırın.
Son olarak mualle'yi servis tabağına alıp üzerini ince doğranmış dereotu ile süsleyin.
Afiyet olsun...
MUALLE PİŞME SÜRESİ
Patlıcanların tamamen yumuşayana kadar pişmelerini sağlayın. Ancak aşırı pişirerek patlıcanların dağılmasını engellemeye özen gösterin.