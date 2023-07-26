|
Özgün

Vişneli Turta Nasıl Yapılır? (Tam Ölçülü Tarif)

Yaz meyvesi olan vişneden nefis turta yapımı evde kolay yapılabilen lezzetli tariflerdendir. Mevsiminin gelmesi ile taze vişnelerden siz de evinizde vişneli turta yapabilirsiniz. Vişneli turta hamuru ve iç harcı nasıl yapılır? İşte tam ölçülü nefis vişneli turta tarifinin yapılışı...

13:41 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Vişneli turta tarifi

Vişneli turta tarifi

Vişneli turta tarifi güzel hamuru ve vişnelerin kokusu ile iştahınızı açacak. Şık sunumuyla da dikkati çeken vişneli turta tarifi büyük küçük herkesin severek yiyeceği tariflerden biridir. Bir diliminin asla yetmeyeceği vişneli turta tarifini sizler için hazırladık.

VİŞNELİ TURTA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için;

200 gr oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı şeker

1 dolu yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 paket vanilya

4.5 – 5 du bardağı un

Vişneli sosu için;

500 gr çekirdekleri ayıklanmış vişne

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kşığı nişasta

3-4 yemek kaşığı su

Vişneli Turta Yapılışı

Hamuru için, karıştırma kabında bütün malzemeleri sırasıyla ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

Vişneli peltesi için, vişneyi şekerle ara ara karıştırarak bir taşım kaynatın. Bir kasede nişastayla suyu karıştırıp vişneli kısma ekleyin. Karıştırarak bir iki dakika pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tart kalıbına hamurun yarısından biraz fazlasını koyun ve elinizle bastırarak eşit bir şekilde inceltin. Soğumuş vişneli pelteyi hamurun üzerine döküp yayın.

Kalan hamuru dilediğiniz gibi şekil verin ve bu hamurla üzerini süsleyin. Hamur yumuşak olduğu için kolay şekil alması için dondurucuda bekletip şekil verebilirsiniz.

Turtayı 180 derecede ısınmış fanlı ayarda pişirin. Pembeleşmesi önemli. Beyaz çıkarmayın.

Fırından çıkan turtanın üzerine pudra şekeri ekin.



#vişneli turta
#vişneli turta tarifi
#vişneli turta yapılışı
#vişneli turta yapımı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yen adli yıl ne zaman başlayacak? İşte 2023 adli tatil takvimi