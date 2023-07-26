Vişneli turta tarifi güzel hamuru ve vişnelerin kokusu ile iştahınızı açacak. Şık sunumuyla da dikkati çeken vişneli turta tarifi büyük küçük herkesin severek yiyeceği tariflerden biridir. Bir diliminin asla yetmeyeceği vişneli turta tarifini sizler için hazırladık.

VİŞNELİ TURTA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için;

200 gr oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı şeker

1 dolu yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

1 paket vanilya

4.5 – 5 du bardağı un

Vişneli sosu için;

500 gr çekirdekleri ayıklanmış vişne

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kşığı nişasta

3-4 yemek kaşığı su

Vişneli Turta Yapılışı

Hamuru için, karıştırma kabında bütün malzemeleri sırasıyla ekleyip yumuşak bir hamur elde edin.

Vişneli peltesi için, vişneyi şekerle ara ara karıştırarak bir taşım kaynatın. Bir kasede nişastayla suyu karıştırıp vişneli kısma ekleyin. Karıştırarak bir iki dakika pişirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tart kalıbına hamurun yarısından biraz fazlasını koyun ve elinizle bastırarak eşit bir şekilde inceltin. Soğumuş vişneli pelteyi hamurun üzerine döküp yayın.

Kalan hamuru dilediğiniz gibi şekil verin ve bu hamurla üzerini süsleyin. Hamur yumuşak olduğu için kolay şekil alması için dondurucuda bekletip şekil verebilirsiniz.

Turtayı 180 derecede ısınmış fanlı ayarda pişirin. Pembeleşmesi önemli. Beyaz çıkarmayın.

Fırından çıkan turtanın üzerine pudra şekeri ekin.







