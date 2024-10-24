Vişne soslu cheesecake

, hem ferahlatıcı aydınlatıcı vişne tadı hem de yumuşacık cheesecake dokusuyla damaklarda iz bırakan bir tatlıdır.

Vişne soslu cheesecake nasıl yapılır

ve oldukça yaygın olarak sunulur.

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