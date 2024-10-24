Vişneli Çikolatalı Cheesecake tarifi
Vişne soslu cheesecake, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle damakları şenlendiren, özel günlerin vazgeçilmez tatlılarından biridir. Nefis yemek tarifleri arasında yer alan bu tatlıyı yapmak için kullanılan malzemeler oldukça basittir. Peki Vişneli Çikolatalı Cheesecake tarifi nedir ve nasıl yapılır? Afiyet olsun...
Vişne soslu cheesecake
, hem ferahlatıcı aydınlatıcı vişne tadı hem de yumuşacık cheesecake dokusuyla damaklarda iz bırakan bir tatlıdır.
Vişne soslu cheesecake nasıl yapılır
ve oldukça yaygın olarak sunulur.
Nefis Yemek Tarifleri
ile vişne soslu cheesecake kullanımı arasında bisküvi tabanı için bisküvi ve depolama, cheesecake harcı için labne peyniri, krema, toz şeker ve yumurta bulunur. Üzerine işlenmiş vişne sosu ise tatlıya hem canlı bir renk hem de ekşi-tatlı bir lezzet katmaktadır. İşte Vişneli Çikolatalı Cheesecake tarifi
Vişneli Çikolatalı Cheesecake tarifi için malzemeler
Vişneli Çikolatalı Cheesecake tarifi için malzemeler
Taban Malzemeleri
- 1 Ve 1/2 (Yarım) Paket Yulaflı Bisküvi
- 50 Gram Eritilmiş Tereyağı
- 1 Avuç Çiğ Badem
- Peynirli Katman İçin
- 200 Gram Oda Sıcaklığında Labne Peyniri
- 200 Gram Oda Sıcaklığında Krem Peynir
- 3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker
- 1 Paket Vanilya
- 1 Çorba Kaşığı Un
- 3 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta
- 1/2 (Yarım) Paket Oda Sıcaklığında Krema
- 1 Su Bardağı Damla Çikolata
- Servis Malzemeleri
- 2 Su Bardağı Dondurulmuş Vişne
- 3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Su
- 4 Çorba Kaşığı Toz Şeker
- 1 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası
Vişneli çikolatalı cheesecake yapılışı
Vişneli çikolatalı cheesecake yapılışı
Vişne soslu cheesecake, kremamsı dokusu ve ekşimsi vişne sosuyla tatlı severlerin favori lezzetlerinden biridir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz vişne soslu cheesecake tarifi:
- Cheesecakenizi fırından çıkarır çıkarmaz bir bıçakla kenarlarını kalıptan ayırın ama kelepçesini açmayın. Tamamen soğuduktan sonra en az 4 saat, tercihen bir gece buzdolabında soğutun.
- Taban için bütün malzemeleri bıçaklı bir mutfak robotuna alın ve tamamen ufalanana kadar çekin. Pişirme kağıdı serdiğiniz 24 cm’lik kelepçeli kalıba yayın ve bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kokusu çıkana kadar fırınlayın ve soğutun. Peynirli kısım için ilk beş malzemeyi mikserle 5 dakika çırpın. Çırparken yumurtaları teker teker her biri iyice karıştıktan sonra ilave edin. En son kremayı da ekleyip karışana kadar çırpın. Soğumuş tabana önce damla çikolatayı serpin ve peynirli harcı dökün, önceden ısıtılmış 165 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.
- İpucu: Salladığınızda sadece ortası sallanıyorsa pişmiş demektir. Soğurken de bir miktar pişmeye devam edecektir.
- Servis malzemelerini bir tavada koyulaşana kadar pişirin ve karıştırarak soğutun. Cheesecakein üzerine yayın, yarım saat buzdolabında dinlendirin.
- İpucu: Kelepçeyi açtıktan sonra düzgün dilimler için kaynar suya batırılıp ısıtılmış ve havlu kâğıt ile kurulanmış bıçakla dilimleyin.
Vişneli çikolatalı cheesecake kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
Vişneli çikolatalı cheesecake kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
12 saatte hazırlanan vişneli çikolatalı cheesecake 45 dakikada pişer.
Vişneli çikolatalı cheesecake kalorisi ne kadar?
Vişneli çikolatalı cheesecake kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan vişneli çikolatalı cheesecake kalorisi 315,5.
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