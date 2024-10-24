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Kahveli ve çikolatalı ekler nasıl yapılır? Evde kolayca yapabileceğiniz nefis ekler tatlının tarifi

Kahveli ve çikolatalı ekler nasıl yapılır? Evde kolayca yapabileceğiniz nefis ekler tatlının tarifi

14:5724/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Ekler tarifi
Ekler tarifi

Ekler tarifi, özellikle evde pasta yapmayı sevenler için oldukça popülerdir. Hem görsel olarak zengin hem de lezzetli olan eklerler, farklı soslar ve kremalar ile zenginleştirilebilir. Ekler çikolata sosu ile birlikte sunulduğunda ortaya çıkan lezzet, damakları şenlendirir. Renkli ekler tarifleri ise hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli bir alternatif sunar. Evde ekler yapımı aslında sanıldığı kadar zor değildir. Peki kahveli çikolatalı ekler tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Çikolatalı ekler, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofraların yıldızı olan, klasik bir Fransız tatlısıdır. Evde hazırlanan çikolatalı ekler, hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik bir seçenektir. İşte size enfes bir çikolatalı ekler tarifi:

Çikolatalı ekler, hafif ve yumuşak hamurunun içine krema doldurularak, üstüne çikolata sosu dökülerek yapılan mutfakların geleneksel bir tatlıdır. Evde kolayca yapabileceğiniz bu nefis tatlının tarifi aşağıda:

Ekler tarifi için malzemeler

  • 1 Ölçü Su Hamuru Krema Malzemeleri
  • 1/2 (Yarım) Litre Süt
  • 1/2 (Yarım) Su Bardağı Nişasta
  • 3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker
  • 1/2 (Yarım) Paket Vanilya
  • 1 Adet Yumurta
  • 3 Adet Yumurta Sarısı
  • 100 Gram Kırılmış Bitter Çikolata
  • 1 Çorba Kaşığı Granül Kahve
  • 1/2 (Yarım) Paket Çırpılmış Krema
Servis Malzemeleri Üzerini Süslemek için
  • İstediğiniz Miktarda Eritilmiş Beyaz Çikolata
  • Üzerini Kapatmak İçin
  • İstenilen Kadar Eritilmiş Bitter Çikolata

Kahveli ve çikolatalı eklerin yapılışı

Bu tarif için kullanılan Şu hamuru tarifi ve ölçüsü için: Choux Hamuru-Şu Hamuru tarifine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ocakta sütü ağır ateşte kaynama noktasına getirin. Bir karıştırma kabına nişastayı, toz şekeri ve vanilyayı ekleyin. Bütün yumurta ve yumurta sarılarını ilave edip bütünleşene kadar balon telle karıştırın. Sıcak sütü yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin ve bir yandan nişastalı karışımı seri şekilde karıştırın ki topaklanma olmasın aynı zamanda yumurtalar hızla pişmiş olmasın. Karışımın hepsini tekrardan sütü ısıttığınız tencereye dökün. Karışımı koyulaşana kadar pişirin. Bitter çikolatayı ve kahveyi ilave edin ve soğuyana kadar karıştırın. Kremayı kullanacağınız zaman çırpılmış kremayı da ekleyip bütünleşene kadar karıştırın. Yıldız uç takılmış krema sıkma torbasına doldurun ve buzdolabında soğumaya bırakın. Şu Hamurları pişirmek için tepsinizi ve hamurunuzu hazırladıktan sonra ikişer cm aralıklar bırakarak parmak uzunluğunda ve kalınlığında olacak şekilde sıkın. Hamuru fırına verip 30-45 dakika üzerileri iyice kızarana kadar pişirin.

İpucu: Sıkarken hamur kopmazsa elinizle koparın ya da bir bıçakla kesin. Üst kısımlarını düzeltmek için parmağınızı ıslatıp düzleyin.

Soğuduklarında keskin bir bıçakla enine kesin ve aralarına bitter kremadan sıkın. Üstlerini eritilmiş bitter çikolataya batırın ve kapatın. Beyaz çikolatayı sıkma torbasına doldurun, iğne ucu kadar kesip sallayarak üzerlerinde gezdirin ve süsleyin. Servis etmeden önce buzdolabında 1 saat soğutun.

Kahveli ve çikolatalı ekler kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan kahveli ve çikolatalı ekler 60 dakikada pişer.

Kahveli ve çikolatalı ekler kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan kahveli ve çikolatalı ekler kalorisi 216,5.

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