Pankek yapmak hem kolay hem de eğlencelidir. Evde kendi ellerinizle hızlı ve kolayca Puf puf kabaran mini pankek yapabilirsiniz. Pankek, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Pankek nasıl yapılır diye merak edenler için oldukça basit adımlar gerektirir. Pankek yapmak için kullanılan malzemeler genellikle un, süt, yumurta, şeker, kabartma tozu ve biraz yağdan oluşur. Peki pankek tarifi nedir ve nasıl yapılır? Tarif haberimizde...