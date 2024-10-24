Ayva marmelatı, ayvanın tatlısı ve aromatik lezzetini uzun süre korumanın harika bir yoludur. Renkli ve kıvamlı yapısıyla kahvaltı sofralarına çok yakışan bu marmelat, kolayca evde yapılabilir. İşte lezzetli ve pratik bir ayva marmelatı tarifi:
Ayva marmelatı, hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofralarınızın vazgeçilmezi olacak, doğal ve sağlıklı bir tatlıdır. Hazırlaması oldukça kolay olan bu marmelatı evde kendiniz de yapabilirsiniz. İşte size adım adım ayva marmelatı tarifi:
Ayva marmelatı tarifi için malzemeler
- 500 Gram Rendelenmiş Ayva
- 500 Gram Toz Şeker
- Birkaç Damla Limon Suyu
- 1/2 (Yarım) Ceviz Büyüklüğünde Taze Zencefil
Ayva marmelatı yapılışı
Rendelenmiş ayvaları ve şekeri tencereye alın. Üzerine limon suyunu ekleyin ve iyice sulanana kadar bekleyin. Taze zencefili incecik soyun ve minik doğrayın. Tencereye ilave edin. Ve bütün malzemeleri karıştırıp ocağı kısık ateşte açın. Sulanmaya başlayınca ayvanın çekirdeklerini tencereye ilave edin ve koyulaşana kadar pişirin.
Ayva marmelatı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
20 dakikada hazırlanan ayva marmelatı 15 dakikada pişer.
Ayva marmelatı kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan ayva marmelatı kalorisi 215,2.
Ayva marmelatı püf noktaları
Ayva filtrelerini tülbente sarıp kaynatmak, marmelatın doğal olarak koyulaşmasına yardımcı olur ve hoş bir renk verir.
Marmelatın uzun süre dayanması için kavanozları ve parçalarının kaynatılıp sterilize edilmesi önemlidir.
Bu pratik ayva marmelatı tarifiyle, sabah kahvaltılarında veya tatlı ürünleri kullanabileceğiniz nefis bir lezzet elde edebilirsiniz. Afiyet olsun!