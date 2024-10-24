Süt helvası, Bursa mutfağının eşsiz tatlarından biri olup, özellikle sütlü tatlılar sevenler için ideal bir lezzettir. Süt helvası tarifi, nefis yemekler kategorisinde yer alır ve yoğun süt tadıyla damakları şenlendirir. Geleneksel irmik helvasının sütle harmanlanmış versiyonu olan sütlü irmik helvası, hem pratik hem de lezzetlidir. Bu tarif, tatlı krizlerini en lezzetli şekilde gidermek isteyenler için harika bir alternatiftir. Peki süt helvası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte, süt helvası tarifi, malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı.