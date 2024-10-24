Pankek yapmak hem kolay hem de eğlencelidir. Evde kendi ellerinizle hızlı ve kolayca Puf puf kabaran mini pankek yapabilirsiniz. Pankek, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Pankek nasıl yapılır diye merak edenler için oldukça basit adımlar gerektirir. Pankek yapmak için kullanılan malzemeler genellikle un, süt, yumurta, şeker, kabartma tozu ve biraz yağdan oluşur. Peki pankek tarifi nedir ve nasıl yapılır? Tarif haberimizde...
Pankek TarifiPankek, hem kahvaltılarda hem de atıştırmalık olarak tüketilen lezzetli ve pratik bir tariftir. Pankek tarifi nasıl yapılır merak ediyorsanız, oldukça basit bir süreci var. Pankek yapmak için kullanılan malzemeler genellikle un, yumurta, süt, şeker, kabartma tozu ve tuzdur. İşte puf puf kabaran mini pankek
Mini pankek tarifi için malzemeler
- 2 Adet Yumurta 1/2
- (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker
- 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı
- 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Süt
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Beyaz Un
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Tam Buğday Unu
- 1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu
- 1 Tatlı Kaşığı Toz Tarçın
- 1 Paket Vanilya
Mini pankek yapılışı
Pankek, kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biri olan, hem kolay hem de lezzetli bir tariftir. Tüm kuru malzemeleri bir kapta iyice çırpın. Süt, yumurta ve zeytinyağını ekleyin. Krep tavanızı yağlayın. Pancakeleri bir tatlı kaşığı ölçüsüyle hafif aralıklarla yerleştirin. Göz göz olduktan sonra ters çevirin. Bir tabakta hepsini birleştirin ve dilediğiniz gibi servis edin.
Mini pankek kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
15 dakikada hazırlanan mini pankek 20 dakikada pişer.
Mini pankek kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan mini pankek kalorisi 315,5.