Süt helvası, Bursa mutfağının eşsiz tatlarından biri olup, özellikle sütlü tatlılar sevenler için ideal bir lezzettir. Süt helvası tarifi, nefis yemekler kategorisinde yer alır ve yoğun süt tadıyla damakları şenlendirir. Geleneksel irmik helvasının sütle harmanlanmış versiyonu olan sütlü irmik helvası, hem pratik hem de lezzetlidir. Bu tarif, tatlı krizlerini en lezzetli şekilde gidermek isteyenler için harika bir alternatiftir. Peki süt helvası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte, süt helvası tarifi, malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı.
Süt helvası tarifi için malzemeler
- 1 Su Bardağı Beyaz Un
- 140 Gram Tereyağı
- 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker
- 1 Litre Süt 1 Paket Vanilya
- 1 Adet Yumurta Sarısı
Süt helvası yapılışı
Un ve tereyağını tencerede yavaş yavaş kokusu çıkana kadar kavurun. Şekeri ve sütü ilave edip balon telle karıştırın. Vanilya ve yumurta sarısını da ilave edin. Balon telle koyulaşana kadar pişirin. Islattığınız orta boy bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. İstediğiniz meyvelerle servis edin.
Süt helvası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
2 saatte hazırlanan süt helvası 60 dakikada pişer.
Süt helvası kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan süt helvası kalorisi 190,1.
Süt Helvası sıcak mı yenir soğuk mu?
Süt Helvasının üstü nasıl kızarır?
Helvamızı kaselere ya da kızartmak istediğimiz fırın kabına boşalttıktan sonra isterseniz doğruca fırına yerleştirebilirsiniz.
Diğer bir yöntem ise tatlınızı kabı ile birlikte fırın tepsisine yerleştirdikten sonra fırın tepsisine su dökerek fırına sürmeniz.