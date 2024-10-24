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Süt helvası nasıl yapılır? Bursa mutfağının eşsiz tatlarından süt helvası tarifi

Süt helvası nasıl yapılır? Bursa mutfağının eşsiz tatlarından süt helvası tarifi

15:3724/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Süt helvası tarifi
Süt helvası tarifi

Süt helvası, Bursa mutfağının eşsiz tatlarından biri olup, özellikle sütlü tatlılar sevenler için ideal bir lezzettir. Süt helvası tarifi, nefis yemekler kategorisinde yer alır ve yoğun süt tadıyla damakları şenlendirir. Geleneksel irmik helvasının sütle harmanlanmış versiyonu olan sütlü irmik helvası, hem pratik hem de lezzetlidir. Bu tarif, tatlı krizlerini en lezzetli şekilde gidermek isteyenler için harika bir alternatiftir. Peki süt helvası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte, süt helvası tarifi, malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı.

Süt helvası
, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Sütlü-irmik temelli hazırlanan bu tatlı, hem yapımı kolay hem de lezzetiyle damakları şenlendirir.
Süt Helvası Tarifi
ile ilgili birçok farklı varyasyon bulunsa da temel malzemeler süt, irmik, şeker ve tereyağıdır.
Nefis yemek tarifleri
arasında yer alan süt helvası, üzerine ceviz veya tarçın serpilerek servis edilir. İşte Süt helvası tarifi.

Süt helvası tarifi için malzemeler

  • 1 Su Bardağı Beyaz Un
  • 140 Gram Tereyağı
  • 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker
  • 1 Litre Süt 1 Paket Vanilya
  • 1 Adet Yumurta Sarısı

Süt helvası yapılışı

Un ve tereyağını tencerede yavaş yavaş kokusu çıkana kadar kavurun. Şekeri ve sütü ilave edip balon telle karıştırın. Vanilya ve yumurta sarısını da ilave edin. Balon telle koyulaşana kadar pişirin. Islattığınız orta boy bir borcama dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. İstediğiniz meyvelerle servis edin.

Süt helvası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan süt helvası 60 dakikada pişer.

Süt helvası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan süt helvası kalorisi 190,1.

Süt Helvası sıcak mı yenir soğuk mu?

İster
sıcak
, ister
soğuk
olarak ikram edin.
Süt Helvası
yaparken unun kokusu çıkana kadar kavrulduğuna dikkat etmek gerekir. Gereğinden fazla kavrulur ise un kokusu baskın olacaktır.

Süt Helvasının üstü nasıl kızarır
?

Helvamızı kaselere ya da kızartmak istediğimiz fırın kabına boşalttıktan sonra isterseniz doğruca fırına yerleştirebilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise tatlınızı kabı ile birlikte fırın tepsisine yerleştirdikten sonra fırın tepsisine su dökerek fırına sürmeniz.

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