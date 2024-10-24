Tiramisu, İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Tiramisu tarifi, genellikle ladyfinger bisküvisi, kahve ve mascarpone peyniri ile hazırlanır. Nefis yemekler arasında yer alan tiramisu, hafif ve lezzetli yapısıyla damakları şenlendirir. Tiramisu nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır. Ladyfinger bisküvileri kahveye batırılarak kaba dizilir, üzerine mascarpone kreması sürülür ve bu işlem birkaç kat tekrarlanır. En üst katına kakao serpilerek servis edilir.

Damaklardaki leziz etkisiyle gönüllerinize yer etmeyi garantileyen, hızlıca yapabileceğiniz hatta misafirlerinizin de tatlarına bayılacağı pratik tatlı tarifleri ile karşınızdayız. İşte en güzel, en pratik, en kolay, en az malzemeli, hızlı bir şekilde yapabileceğiniz tatlı tarifleri.

Kahve, toz şeker ve sıcak suyu bir kasede karıştırın ve soğuması için kenara alın. Krema için labne hariç malzemelerin hepsini bir tencereye alın ve balon telle karıştırıp homojen olmasını sağlayın. Ocağa alıp koyulaşana kadar pişirin. Çırparak mikserle soğutun ve labneyi de ilave edip yine çırpın. Tamamen soğuyana kadar buzdolabında dinlendirin. Kekin zemin katını servis tabağına alın, hazırladığınız kahveli suyun yarısını fırça ile keke çektirin. Kremanın yarısını kekin üzerine yayın ve kalan kek katını da üzerine kapatın. Kalan kahveyi de yine fırça ile çektirin. Üzerine kalan kremayı yayın ve damla çikolataları ekleyin. Toz kakao serpin ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.