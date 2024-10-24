Tiramisu, İtalyan mutfağından gelen, yumuşak dokusu ve kahve aromasıyla sevilen bir tatlıdır. Kedi dili bisküvisi kullanılarak yapılan tiramisu, kahveyle ıslatılan bisküvilerin arasına labne peynirli krema sürülerek hazırlanır. Üzerine serpiştirilen kakao ile tatlı tamamlanır. Nefis Yemek tarifleri ile pratik yapımı ve lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasındadır. Tiramisu, soğuk servis edildiğinde çok daha keyifli bir tat sunar. Peki tiramisunun tarifi nedir ve nasıl yapılır?
Tiramisu, İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Tiramisu tarifi, genellikle ladyfinger bisküvisi, kahve ve mascarpone peyniri ile hazırlanır. Nefis yemekler arasında yer alan tiramisu, hafif ve lezzetli yapısıyla damakları şenlendirir. Tiramisu nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır. Ladyfinger bisküvileri kahveye batırılarak kaba dizilir, üzerine mascarpone kreması sürülür ve bu işlem birkaç kat tekrarlanır. En üst katına kakao serpilerek servis edilir.
Tiramisu Tarifi İçin Malzemeler
- 1 Adet Hazır Pandispanya
- 2 Çorba Kaşığı Granül Kahve
- 1 Çorba Kaşığı Toz Şeker
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıcak Su
- Krema Malzemeleri
- 3 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası
- 1 Çorba Kaşığı Un
- 1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker
- 1 Paket Vanilya
- 3 Su Bardağı Süt
- 1 Adet Yumurta Sarısı
- 400 Gram Suyu Süzülmüş Labne Peyniri
- Servis Malzemeleri
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Damla Çikolata
- 1 Çorba Kaşığı Toz Kakao
Tiramisu yapılışı
Kahve, toz şeker ve sıcak suyu bir kasede karıştırın ve soğuması için kenara alın. Krema için labne hariç malzemelerin hepsini bir tencereye alın ve balon telle karıştırıp homojen olmasını sağlayın. Ocağa alıp koyulaşana kadar pişirin. Çırparak mikserle soğutun ve labneyi de ilave edip yine çırpın. Tamamen soğuyana kadar buzdolabında dinlendirin. Kekin zemin katını servis tabağına alın, hazırladığınız kahveli suyun yarısını fırça ile keke çektirin. Kremanın yarısını kekin üzerine yayın ve kalan kek katını da üzerine kapatın. Kalan kahveyi de yine fırça ile çektirin. Üzerine kalan kremayı yayın ve damla çikolataları ekleyin. Toz kakao serpin ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.
Tiramisu kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
60 dakikada hazırlanan tiramisu 10 dakikada pişer.
Tiramisu kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan tiramisunun kalorisi 174,5.