Sadece üç malzeme ile hazırlayabileceğiniz pratik sütlü tatlılar, özellikle tatlı krizlerine hızlı çözüm sağlar. Sütlaç tarifi, klasik bir lezzet olarak bilinirken, ayva marmelatlı sütlü tatlı gibi farklı tariflerle sofralarınızı renklendirebilirsiniz. Muhallebili Kemalpaşa tatlısı ise geleneksel tatların modern sunumuyla dikkat çeker. Sütlü tatlı tarifleri, hafif ve doyurucu tatlar arayanlar için ideal bir seçimdir. Bu tariflerle nefis yemekler mutfağınıza lezzet katacak! Peki süt tatlı tarifleri neler? Sütlü tatlılar nasıl yapılır? Süt ile hangi tatlılar yapılır? En güzel ve en pratik sütlü tatlı tarifleri haberimizde. Şimdiden afiyet olsun.
Kremalı sütlaç tarifi için malzemeler
- 1 Litre Süt
- 3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Pirinç
- 1 Su Bardağı Şeker
- 1 Paket Vanilya
- 150 Mililitre Krema
- Servis Malzemeleri
- Arzu Ettiğiniz Kadar Frambuaz
- Yeteri Kadar Toz Tarçın
- Arzu Ettiğiniz Kadar Taze Nane Yaprakları
Kremalı sütlaç yapılışı
Pirinci yıkayıp süzdükten sonra tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ile haşlayın. Süt ve haşlanmış pirinçleri ayrı bir tencereye alın ve orta ateşte sık aralıklarla karıştırarak kaynatın. Pirincin yarısı ile bir miktar sütü mutfak robotunda püre haline getirin ve tekrar tencereye aktarın. Arada karıştırarak kıvamı koyulaşıncaya kadar kaynatmaya devam edin. Şeker ve vanilyayı ekleyip 10 dakika pişirin. Kremayı ilave edin ve birkaç dakika sonra ocaktan alın. Sütlacı kaselere paylaştırıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Üzerini tarçın, frambuaz ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
Kremalı sütlaç kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
30 dakikada hazırlanan kremalı sütlaç 15 dakikada pişer.
Kremalı sütlaç kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan kremalı sütlaç kalorisi 145,3.
Ayva marmelatlı sütlü tatlı tarifi için malzemeler
- 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Un
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker
- 1 Tatlı Kaşığı Mısır Nişastası
- 3 Su Bardağı Süt
- 2 Adet Yumurta Sarısı
- 1 Paket Taze Krem Peynir
- Harç Malzemeleri
- 2 Çorba Kaşığı Ayva Marmelatı
- 2 Çorba Kaşığı Tahin
- Arzu Edilen Kadar File Fıstık
Ayva marmelatlı sütlü tatlı yapılışı
Un, şeker, nişasta ve sütü iyice karıştırıp ocağı açın. Yumurta sarısını ilave edip çırpmaya devam edin ve pişirin. Soğumaya bırakın. Soğuyunca krem peynirini ilave edip iyice çırpın. Marmelat ve tahini karıştırın. Servis tabağınıza muhallebiyi alın. Üzerine harcı ilave edin ve file fıstık serperek servis edin. Dilerseniz üzerinde bir miktar daha tahin gezdirebilirsiniz.
Ayva marmelatlı sütlü tatlı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
30 dakikada hazırlanan ayva marmelatlı sütlü tatlı 15 dakikada pişer.
Ayva marmelatlı sütlü tatlı kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan ayva marmelatlı sütlü tatlının kalorisi 178,7.
Muhallebili Kemalpaşa tatlısı tarifi için malzemeler
- 1 Paket Kemalpaşa Tatlısı
- 4 Su Bardağı Süt
- 1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker
- 2 Çorba Kaşığı Un
- 2 Çorba Kaşığı Buğday Nişastası
- 2 Çorba Kaşığı Hindistan Cevizi
- 1 Paket Vanilya
Arzu Ettiğiniz Kadar Hindistan Cevizi
Arzu Ettiğiniz Kadar File Fıstık
Muhallebili Kemalpaşa tatlısı yapılışı
Kemalpaşa tatlısını pakette tarif edildiği şekilde pişirin. Tatlıları uygun orta boy cam tepsiye dizin. Ayrı bir tencerede kalan malzemeleri karıştırın. Muhallebiyi balon telle ocakta koyulaşana kadar pişirin. Koyulaşan muhallebiyi 2 dakika karıştırın ve tatlının üzerine döküp yayın. Muhallebi tamamen soğuduğunda tatlıyı buzdolabında dinlendirin. Üzerine fıstık ve hindistan cevizi serptikten sonra servis edebilirsiniz.
Muhallebili Kemalpaşa tatlısı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
2 saatte hazırlanan muhallebili kemalpaşa tatlısı 40 dakikada pişer.
Muhallebili kemalpaşa kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan muhallebili kemalpaşa tatlısının kalorisi 122,9.
Damla sakızlı muhallebi tarifi için malzemeler
- 1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Un
- 120 Gram Tereyağı
- 1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı
- Toz Şeker 1 Litre Süt
- 1 Diş Dövülmüş Damla Sakızı
Arzu Edilen Kadar Toz Fıstık
Damla sakızlı muhallebi yapılışı
Un ve yağı tencereye alın, kokusu çıkana kadar kavurun. Kalan malzemeleri ekleyip homojen oluncaya kadar karıştırın ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. 10 dakika mikserle çırpın. Servis kaplarına paylaştırıp toz fıstık serpin ve buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.
Damla sakızlı muhallebi kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
10 dakikada hazırlanan damla sakızlı muhallebi 10 dakikada pişer ve 50 dakika dinlenme süresi gerekiyor.
Damla sakızlı muhallebi kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan damla sakızlı muhallebinin kalorisi 193,4.
Sütlü pekmezli tatlı tarifi için malzemeler
- 1 Su Bardağı Üzüm Pekmezi
- 1 Su Bardağı Su
- 3 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası
- 1 Adet Rendelenmiş Limon Kabuğu
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı İrmik
- 1 Paket Vanilya
- 1 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası
- 1 Çorba Kaşığı Rendelenmiş Hindistan Cevizi
- 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker
Sütlü pekmezli tatlı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
2 saat dinlenme süresi olan sütlü pekmezli tatlı 20 dakikada pişer.
Sütlü pekmezli tatlının kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan sütlü pekmezli tatlının kalorisi 389,9.
Limonlu baharatlı sütlü tatlı tarifi için malzemeler
- 2 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası
- 2 Çorba Kaşığı Un
- 1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Toz Şeker
- 1 Paket Vanilya
- 4 Su Bardağı Süt
- 1 Çorba Kaşığı Rendelenmiş Hindistan Cevizi
- 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker
- 1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Su
- 3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Taze Sıkılmış Limon Suyu
- 1 Adet Rendelenmiş Limon Kabuğu
- 1 Tatlı Kaşığı Tereyağı
- 1 Çay Kaşığı Toz Zencefil
- 1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Toz Zerdeçal
2 Paket Yulaflı Bisküvi
Limonlu baharatlı sütlü tatlı yapılışı
Muhallebi malzemelerini bir tencerede pürüzsüz olana kadar çırpın. Koyulaşana kadar pişirin. Servis kasenize 1 kat yayın, üzerini bisküvi ile kaplayın. Bu sıra ile bisküvi ve kremayı bitirin. Üzeri malzemelerini bir sos tenceresinde karıştırın. Koyulaşana kadar pişirip tatlının üzerine dökün ve buzdolabında en az 3 saat soğutun.
Limonlu baharatlı sütlü tatlı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
3 saat dinlenme süresi olan limonlu baharatlı sütlü tatlı 10 dakikada pişer.
Limonlu baharatlı sütlü tatlının kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan limonlu baharatlı sütlü tatlının kalorisi 161,6.