Ağlayan kek, üzerine süzülen çikolatalı sosuyla hem göze hem de damağa hitap eden, yapımı oldukça kolay bir tatlıdır. Ağlayan kek nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, basit birkaç adımla bu lezzeti evinizde hazırlayabilirsiniz. Ağlayan kek malzemeleri arasında yumurta, un, şeker, kakao, süt ve yağ gibi temel malzemeler bulunur. Peki ağlayan kek nasıl yapılır? İşte ağlayan kek tarifi.

Ağlayan kek tarifi, hem görsel olarak etkileyici hem de lezzetli bir tatlıdır. Ağlayan kek nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basittir. Kek hamuru hazırlandıktan sonra fırında pişirilir ve üzerine sıcak çikolatalı sos gezdirilerek kekin ağlaması sağlanır. Ağlayan kek malzemeleri arasında yumurta, un, şeker, kakao, süt ve yağ gibi temel malzemeler bulunur. Bu pratik tarifi deneyerek siz de sevdiklerinizi şaşırtabilirsiniz.

Ağlayan kek tarifi için malzemeler

Ağlayan kek malzemeleri

Kek için:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı süt

1,5 su bardağı un

Kabartma tozu

1 çay bardağı kakao

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Keki ıslatmak için:

2 su bardağı süt

Üzerine:

1 paket krem şanti

1 kase kırılmış fındık (isteğe bağlı)

1 paket çikolata sosu

Ağlayan kek yapılışı

Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Kalan hamur malzemelerini ilave edip kek hamurunu hazırlayın. Yağladığınız fırın kabına hamuru dökün ve 170 derece sıcaklıkta ısıtılmış fırında pişirin. Keki fırından aldıktan sonra biraz bekletin. Daha sonra 2 su bardağı sütü üzerine gezdirin. Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine hazırladığınız krem şantiyi sürün. Son olarak bol çikolata sosu ile üzerini kaplayın. 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz.

Ağlayan Kek hamurum çok koyu oldu ne yapabilirim?

Ağlayan kek hamuru çok akışkan bir hamur değildir ancak içerisindeki sıvı malzeme miktarı çok değil, eğer kullandığınız yumurtalar küçük ise o zaman kek hamuru koyu kıvamlı olabilir. Tarif videosunda kıvamını net bir şekilde görebilirsiniz eğer sizin hamurunuz koyu kıvamlı ise süt miktarını biraz artırarak hamurunuzu daha akışkan hale getirebilirsiniz.

Kek pişirirken fırını turbo yani fanlı olarak mı çalıştırmalıyım?

Hayır sadece alt ve üst pişirmeyi açarak fırının orta rafında pişirebilirsiniz.

Krem şanti yerine pasta kreması kullanabilir miyim?

Ağlayan kek tarifinin özelliği krem şantili olmalıdır. Pasta kreması kullandığınızda ağlayan kek olmaz adı ama tadı da kötü olmaz. Sevdiğiniz bir krema ile de yapabilirsiniz.

Üzeri için hazır çikolata sos kullanabilir miyim?

Ağlayan kek tarifimi bugün itibari ile 430 kişi denemiş ve beğenmiş, tabii ki bu sayı yalnızca fotoğraf gönderen takipçilerime ait onun dışında deneyen binlerce kişi olduğunu biliyorum :) bu mutluluk verici. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun.

Ağlayan kek kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

20 dakikada hazırlanan ağlayan kek 35 dakikada pişer.

Ağlayan kekin kalorisi ne kadar?