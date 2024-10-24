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Pastane açması nasıl yapılır? Tel tel pastane açması tarifi

Pastane açması nasıl yapılır? Tel tel pastane açması tarifi

16:2724/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Pastane açması nasıl yapılır?
Pastane açması nasıl yapılır?

Pastane usulü açma, yumuşacık dokusu ve tel tel ayrılan yapısıyla sevilen bir hamur işidir. Nefis Yemek Tarifleri'nde yer alan pastane açması tarifi, yumuşaklığı artırmak için hamurda bol miktarda tereyağı ve süt kullanımıyla yapılır. Hamurun mayalanması sağlandıktan sonra şekil verilir ve üzeri yumurta sarısı ile parlaklık kazandırılır. Tel tel ayrılan bu açmanın püf noktası, hamurun iyice yoğrulup dinlendirilmesidir. Evde pastane kalitesinde açma yapabilirsiniz. Peki pastane açması nasıl yapılır? Gerçek pastane açmasının sırrı nedir? Hamuru nasıl hazırlanır? İşte pastane açması ile ilgili tüm detaylar.

Pastane açması
, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kahvaltı sofralarının yanı sıra çay saatlerinde de tüketilen pastane açması, hem görüntüsü hem de lezzetiyle beğeni toplamaktadır.
Pastane açması nasıl yapılır
diye merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır. Fırında pişirilen açmalar, üzerine sürülen tereyağı ile daha da lezzetli hale gelir. İşte pastane açması tarifi.

Pastane açması tarifi, evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik tarifler arasındadır. Pastane açması yapımı için birçok farklı yöntem bulunsa da, temel malzemeler ve yapılış şekli genellikle aynıdır. Hamurun kıvamı ve mayalanma süresi, açmanın lezzetini doğrudan etkileyen önemli faktörlerdir. Farklı lezzetler denemek isteyenler, açmanın iç harcını peynir, kıyma veya zeytin gibi malzemelerle zenginleştirebilirler.

Açma tarifi için malzemeler

  • 3 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 adet yumurta ( 1′ inin sarısı ayrılacak üzeri için )
  • 3 yemek kaşığı şeker 1. 5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket instant kuru maya
  • 8-8,5 su bardağı un (yaklaşık )
  • arzu eden arasına tereyağı zeytin ezmesi sürebilir

Açma yapılışı

Pastane açması
, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofralara şıklık katan bir hamur işidir.
Pastane açması tarifi
ile hazırlanan açmalar, özel günlerde misafirlerinize sunabileceğiniz enfes bir ikramlık olabilir.
Pastane açması nasıl yapılır
sorusunun cevabını bulmak için çeşitli yemek sitelerini ve tarif videolarını inceleyebilirsiniz.

Öncelikle ılık süte şekeri ve mayayı ilave edip eriyip aktifleşmesini sağlayalım. Derin bir kaba bu karışımı ve un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştıralım. Üzerine yavaş yavaş un ilave edip güzelce yoğuralım. Hamur kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak biraz ele yapışan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini temiz bir poşetle kapatıp üzerini örtelim mayalanması için yaklaşık 30-40 dk bekletelim.

Hamur mayalanınca mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle çay tabağı genişliğinde açıp rulo şeklinde sarıp sağlı sollu kıvırıp açma şekli verelim. Tüm hamuru bu şekilde yapalım. Daha sonra yağlı kağıt serili tepsimize yerleştirip üzerine yumurta sürelim. 15-20 dk da tepside mayalandırıp 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

  • Dikkat edilmesi gereken noktalar:
  • 1-malzemeler oda sıcaklığında olmalı
  • 2-süt el yakmayacak sıcaklıkta olacak yoksa hamur kabarmaz
  • 3-hamur yumusak hafif ele yapışan bir kivamda olacak
  • 4-hamur üzeri ıyce ortulerek mayalanmasi için yaklaşık 30 40 dk dinlendirilmeli
  • 5-hamur sekil verildikten sonra 15 20 dk da tepside mayalandırıp daha sonra fırına verilmeli vakti olmayanlar fırınınin ayarını 50 dereceye getirerek bu işlemi yapabilirler
  • Not :Bu ölçülerden yaklaşık 22- 24 adet acma çıkıyor

Açma kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

50 dakikada hazırlanan açma 20 dakikada pişer.

Açma kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan açma kalorisi 268.

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