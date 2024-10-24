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Bol baharatlı yaprak sarması tarifi: Yaprak sarması nasıl yapılır?

Bol baharatlı yaprak sarması tarifi: Yaprak sarması nasıl yapılır?

14:3424/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Yaprak sarması tarifi
Yaprak sarması tarifi

Yaprak sarması, sabır isteyen ancak sonucu çok tatmin edici bir yemektir. Yaprak sarması malzemeleri hazırlandıktan sonra, yaprakları sarmanın keyfi bambaşkadır. Yaprak sarması nasıl yapılır öğrenmek için haberimizin detayına bakabilirsini. Peki yaprak sarması tarifi.

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Yaprak sarması
pişirmenin püf noktaları sayesinde, damak tadınıza hitap eden, lezzetli ve kıvamında yaprak sarmaları hazırlayabilirsiniz.
Nefis yemek tarifleri
arasında özel bir yere sahip olan yaprak sarma, iç harcının doğru hazırlanması ve pişirme sürecindeki dikkat edilecek noktalarla daha da lezzetli hale gelir.
Yaprak sarması pişirmenin püf noktaları
arasında yaprakların tazeliği, harcın kıvamı ve pişirme süresi önemlidir. Bu sayede hem iç harcı dağılmadan hem de yapraklar yumuşayarak lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz. Peki yaprak sarması malzemeleri neler? İşte yaprak sarması tarifi.

Yaprak sarması tarifi için malzemeler

Yaprak sarması, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Yaprak sarması nasıl yapılır? sorusuna yanıtı ise oldukça basit ve lezzetlidir. üzüm yaprağına uygulanan iç harçlar eklenerek sarılan bu yemek, hem zeytinyağlı hem de etli olarak yapılabilir.

  1. 1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı
  2. Sıcak Suda 30 Dakika Bekletilmiş Pirinç
  3. 1 Adet Yemekli Doğranmış Orta Boy Kuru Soğan
  4. 2 Diş Kıyılmış Sarımsak
  5. 1/3 (Çeyrekten Biraz Fazla) Su Bardağı Zeytinyağı
  6. 1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Rendelenmiş Taze Muskat
  7. 1 Çimdik Toz Zencefil
  8. 2 Çorba Kaşığı Kuş Üzümü
  9. 1 Çay Kaşığı Toz Yenibahar
  10. 1 Çay Kaşığı Toz Tarçın
  11. 1/2 (Yarım) Su Bardağı Kıyılmış Ceviz
  12. Yeteri Kadar Tuz
  13. Yeteri Kadar Toz Karabiber
  14. Sarma İçin
  15. 250 Gram Salamura Asma Yaprağı

Yaprak sarması yapılışı

Soğanı, sarımsağı ve zeytinyağını bir tencereye alıp solana kadar soteleyin. Pirinçleri yıkayıp nişastasından arındırın, ekleyin, karıştırın ve tuzunu ayarlayın. Karabiberini serpin, üzerine ¾ su bardağı sıcak su ilave edin ve suyunu çekinceye kadar yüksek ateşte pişirin. Kalan malzemeleri de ilave edin. Karıştırıp bir kenarda soğutun. Salamura yaprakları ılık sudan geçirip tuzundan arındırın. Her yaprağın geniş kısmına bir tatlı kaşığı kadar harçtan paylaştırıp, kenarlarını içe doğru katlayıp sarın ve tencereye boşluk kalmayacak şekilde dizin. Dolmaların üzerini örtecek kadar soğuk su ilave edin, ağırlık olması için üzerine bir tabak kapatın. Kapağını kapatıp yüksek ateşe koyun. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını çok az kısın ama her yerinden kaynamaya devam etsin. 15-20 dakika sonra altını kapatın ve suyunu süzün. Dinlendirdikten sonra ılık servis edin.

Yaprak sarması kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan yaprak sarması 30 dakikada pişer.

Yaprak sarması kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan yaprak sarması kalorisi 251,2.

Buzlukta Hazır Sarılmış Sarma Pişirme Tarifi Yapılışı

Çözülmesini beklemeden tencereye alalım ve üzerine çıkacak kadar su ekleyelim ve limon dilimleyip, üstüne koyalım. Kaynayana kadar orta ateşte kaynayınca kısık ateşe alalım ve ocaktan almaya yakın zeytin yağını dökelim ve salçalı suyunu da koyalım. Pişince alalım.

Pişmiş Sarmalarınızı Hava ile Temas Ettirmeyin

Sarmaları
pişen
tencere içerisinden ağzı sıkı kapalı buzdolabı kaplarından birine alarak kolaylıkla saklayabilirsiniz. Kabın ağzını hiç açmadığınız sürece 4-5 gün boyunca saklayabilirsiniz.
Buzluğa
koyduğunuz sarmaları ise 20-30 güne dek tüketebilirsiniz.

Etli sarma buzluğa atılır mı?

eliniz alışana kadar zorlanabilirsiniz ama sonra sürekli poşet ile sarmak isteyeceksiniz hem elde sarmaktan kolay ve hızlı iste bu kadar . Sarmaları sardıktan sonra buzdolabı poşetlerine veya kaplara dizip dondurucuda muhafaza edin.

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