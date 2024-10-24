Perde pilavı, şık sunumu ve lezzetiyle sofraların yıldızı olan özel bir yemektir. Borcamda perde pilavı yaparak hem pratik hem de görsel olarak zengin bir sunum elde edebilirsiniz. Porsiyonluk perde pilavı ise misafirlerinize daha şık bir deneyim sunar. Yufkalı perde pilavı da farklı bir lezzet arayanlar için harika bir alternatiftir. Perde pilavı hamuru tarifi ise pilavın dokusunu belirleyen önemli bir aşamadır. Nefis yemek tarifleri arasında yer alan perde pilavını evde hazırlamak hiç de zor değil. Peki perde pilavı tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte porsiyonluk perde pilavı tarifi.
Perde pilavı, hem özel günlerinizde hem de hafta sonu kahvaltılarında tercih edebileceğiniz, yapılışı keyifli ve lezzeti eşsiz bir yemektir. Farklı sunum alternatifleri ve lezzet kombinasyonlarıyla perde pilavını kendi zevkinize göre uyarlayabilirsiniz. Peki perde pilavı nasıl yapılır? İşte perde pilavı malzemeleri, püf noktaları ve tarifi.
Perde pilavı, şık sunumu ve lezzetiyle özel günlerin vazgeçilmezlerinden biridir. Perde pilavı nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, aslında oldukça basit bir tarifi vardır. Pirinç, tavuk suyu, tereyağı ve çeşitli kuruyemişlerle hazırlanan iç harç, incecik açılmış hamurun üzerine yayılır ve rulo şeklinde sarılır. Daha sonra bu rulo, dilimlenerek fırında pişirilir. Perde pilavı tarifi ile hem görsel bir şölen sunabilir hem de damakları tatlandırabilirsiniz.
Perde pilavı tarifi için malzemeler
- 4 Su Bardağı Un
- 1 Paket Kabartma Tozu
- 1 Çay Kaşığı Tuz
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıvı Yağ
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Oda Sıcaklığında Yoğurt
- 2 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta
Yeteri Kadar Bütün Badem
1 Adet Tavuk Kalça
1 Çorba Kaşığı Tereyağı
1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıcak
1/2 (Yarım) Su Bardağı Kabuğu Soyulmuş Doğranmış Çiğ Badem
Yeteri Kadar Tuz
Yeteri Kadar Toz Karabiber
Perde pilavı yapılışı
- Perde pilavı tarifi ile hazırladığınız bu özel yemeği, farklı garnitürlerle birlikte servis edebilirsiniz. Örneğin, yanına yoğurt veya salata eşlik edebilir. Perde pilavı yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, hamurun ince ve eşit şekilde açılmasıdır. Ayrıca, iç harcın da çok sulu olmamasına özen göstermelisiniz. Perde pilavı tarifi ile hem özel günlerinizde hem de hafta sonu kahvaltılarında farklı bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz.
- Pilav için tavuk ve tereyağını bir tencereye alıp kokusu çıkana kadar soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edip tuzunu ayarlayın ve pişmeye bırakın. Hamur için bütün malzemeleri yoğurun ve 30 dakika dinlendirin. Pişen tavuğu suyundan alın ve etlerini didikleyin. Tencerede tavuğun suyundan 3 su bardağı olacak şekilde ayarlayıp kaynatın ve yıkayıp nişastasından arındırdığınız pirinçleri bademlerle birlikte tencereye ilave edin. Suyunu çekene kadar tuzunu ayarlayıp yüksek ateşte pişirin. Pişen pilava etleri ve karabiberi ilave edip harmanlayın ve soğutun. Orta boy porsiyonluk pişirme kabını tereyağı ile iyice yağlayın ve dibine bademlerinizi dizin. Hamurunuzu 0,5 cm kalınlığında porsiyonluk pişirme kabından daha büyük şekilde açın ve içine yerleştirin, fazlalıkları kenarlarından sarksın. İçine soğuttuğunuz pilavınızı dökün ve üzerinde yarım çay bardağı kadar su gezdirin. Kenarları pilavın üzerine kapatıp düzleyin. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
Perde pilavı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
2 saatte hazırlanan perde pilavı 60 dakikada pişer.
Perde pilavı kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan perde pilavı kalorisi 342,9.