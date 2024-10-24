Pilav için tavuk ve tereyağını bir tencereye alıp kokusu çıkana kadar soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edip tuzunu ayarlayın ve pişmeye bırakın. Hamur için bütün malzemeleri yoğurun ve 30 dakika dinlendirin. Pişen tavuğu suyundan alın ve etlerini didikleyin. Tencerede tavuğun suyundan 3 su bardağı olacak şekilde ayarlayıp kaynatın ve yıkayıp nişastasından arındırdığınız pirinçleri bademlerle birlikte tencereye ilave edin. Suyunu çekene kadar tuzunu ayarlayıp yüksek ateşte pişirin. Pişen pilava etleri ve karabiberi ilave edip harmanlayın ve soğutun. Orta boy porsiyonluk pişirme kabını tereyağı ile iyice yağlayın ve dibine bademlerinizi dizin. Hamurunuzu 0,5 cm kalınlığında porsiyonluk pişirme kabından daha büyük şekilde açın ve içine yerleştirin, fazlalıkları kenarlarından sarksın. İçine soğuttuğunuz pilavınızı dökün ve üzerinde yarım çay bardağı kadar su gezdirin. Kenarları pilavın üzerine kapatıp düzleyin. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.