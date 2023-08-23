|
Özgün

Osmanlı saray mutfağına özgü aside yemeği tarifi

Aside bamya ve un lapası diye tabir edebileceğimiz bir eşlikçi ile yapılan lezzetli bir yemektir. Günümüzde çok bilinmese de Osmanlı Saray mutfağında yapılan yemeklerdendir. Kuru bamya ile hazırlanan aside yemeği Osmanlı'ya özgü güzel yemek çeşitlerinden biridir. Bamya ile hazırlayabileceğiniz bu özel yemeği mutlaka deneyin. Peki, Aside yemeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte aside yemeği tarifi...

14:30 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Aside yemeği

Aside yemeği

Osmanlı saray mutfağının sevilen lezzetlerinden bir tanesi olan aside yemeği kuru bamya ile yapılıyor. Kış sofralarınızda yerini alacak aside yemeği oldukça sağlıklı ve besleyici bir tarif.

ASİDE TARİFİ

Malzemeleri

250 gram kurutulmuş bamya

3 adet kuru Arnavut biberi

2 su bardağı et suyu

5 yemek kaşığı un

2 adet kuru soğan

3 yemek tereyağı

Aside tarifi Nasıl yapılır?

Kenar kılçıklarının çıkması için bamyaları bir peçetenin arasında ovun.

Ovduktan sonra bir tencereye yerleştirin ve üzerine çıkacak kadar su koyun. 1 tutam tuz atıp 5 dakika haşlayın.

Biberlerin tohumlarını temizledikten sonra ince ince kıyın.

Soğanları soyup küp küp doğrayın.

Daha sonra bir tencerede soğanları tereyağında pembeleşene kadar kavurun.

Ardından et suyunu ilave edin.

Haşladığınız bamyaları da süzerek tencereye ekleyin.

Biber ve tuzu da ilave ettikten sonra kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin.

Diğer taraftan da 1 su bardağı suyu küçük bir tencerede kaynatın. Su kaynayınca tuz ilave edin.

Orta ateşte kaynayan suya unu azar azar ekleyip püre kıvamına gelene kadar karıştırın.

Bulamaç hazır olunca tabağa alın. Üzerine de pişen bamyaları yayın.

Afiyet olsun...



#aside
#aside yemeği
#aside tarifi
#bamyalı aside
#osmanlı yemekleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen atama sonuçları açıklandı: Şimdi sıra 2. yer değiştirme başvurularında!