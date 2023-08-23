Aside yemeği
Osmanlı saray mutfağının sevilen lezzetlerinden bir tanesi olan aside yemeği kuru bamya ile yapılıyor. Kış sofralarınızda yerini alacak aside yemeği oldukça sağlıklı ve besleyici bir tarif.
ASİDE TARİFİ
250 gram kurutulmuş bamya
3 adet kuru Arnavut biberi
2 su bardağı et suyu
5 yemek kaşığı un
2 adet kuru soğan
3 yemek tereyağı
Aside tarifi Nasıl yapılır?
Kenar kılçıklarının çıkması için bamyaları bir peçetenin arasında ovun.
Ovduktan sonra bir tencereye yerleştirin ve üzerine çıkacak kadar su koyun. 1 tutam tuz atıp 5 dakika haşlayın.
Biberlerin tohumlarını temizledikten sonra ince ince kıyın.
Soğanları soyup küp küp doğrayın.
Daha sonra bir tencerede soğanları tereyağında pembeleşene kadar kavurun.
Ardından et suyunu ilave edin.
Haşladığınız bamyaları da süzerek tencereye ekleyin.
Biber ve tuzu da ilave ettikten sonra kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin.
Diğer taraftan da 1 su bardağı suyu küçük bir tencerede kaynatın. Su kaynayınca tuz ilave edin.
Orta ateşte kaynayan suya unu azar azar ekleyip püre kıvamına gelene kadar karıştırın.
Bulamaç hazır olunca tabağa alın. Üzerine de pişen bamyaları yayın.
Afiyet olsun...