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Gaziantep'e Özgü Gavurdağı Salatası Tarifi

Gavurdağ salatası, Gaziantep yöresine ait bir salatadır. En karakteristik özelliği ise içine konan malzemelerin çok ufak şekilde hazırlanmasıdır. Gavurdağı Salatası, Türk mutfağının zengin bir parçasıdır ve genellikle mezeler arasında veya ana yemeklerin yanında tercih edilen bir lezzettir. Hazırlaması oldukça basit olan bu salata, taze malzemelerle yapıldığı için yaz aylarında özellikle tercih edilir. İşte nefis Gavurdağı salatası tarifinin yapılışı...

13:44 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gavurdağı salatası

Gavurdağı salatası

Gavurdağı Salatası, Türk mutfağına ait geleneksel bir salata çeşididir. Salatanın içeriği ve hazırlanışı yöresel farklılıklar gösterebilir, ancak genelde aşağıdaki malzemeleri içerir:

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

Domates

Salatalık

Yeşil biber

Yeşil soğan

Ceviz içi

Zeytinyağı

Nar ekşisi veya limon suyu

Tuz

Pul biber (isteğe bağlı)

GAVURDAĞI SALATASI YAPILIŞI

Hazırlanışı:

Domatesleri yıkayıp küp şeklinde doğrayın.

Salatalığı yıkayıp küp şeklinde doğrayın.

Yeşil biberi yıkayıp ince ince doğrayın.

Yeşil soğanları yıkayıp ince ince doğrayın.

Bir kase içerisinde doğranmış domatesleri, salatalıkları, yeşil biberleri ve yeşil soğanları karıştırın.

Ceviz içlerini iri parçalar halinde kırıp salata karışımına ekleyin.

Zeytinyağı, nar ekşisi veya limon suyu, tuz ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyerek iyice karıştırın.

Salatayı servis tabağına alıp üzerini ceviz içi ile süsleyerek sunabilirsiniz.



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2 saat önce
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