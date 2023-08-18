Gavurdağı salatası
Gavurdağı Salatası, Türk mutfağına ait geleneksel bir salata çeşididir. Salatanın içeriği ve hazırlanışı yöresel farklılıklar gösterebilir, ancak genelde aşağıdaki malzemeleri içerir:
GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ
Domates
Salatalık
Yeşil biber
Yeşil soğan
Ceviz içi
Zeytinyağı
Nar ekşisi veya limon suyu
Tuz
Pul biber (isteğe bağlı)
GAVURDAĞI SALATASI YAPILIŞI
Domatesleri yıkayıp küp şeklinde doğrayın.
Salatalığı yıkayıp küp şeklinde doğrayın.
Yeşil biberi yıkayıp ince ince doğrayın.
Yeşil soğanları yıkayıp ince ince doğrayın.
Bir kase içerisinde doğranmış domatesleri, salatalıkları, yeşil biberleri ve yeşil soğanları karıştırın.
Ceviz içlerini iri parçalar halinde kırıp salata karışımına ekleyin.
Zeytinyağı, nar ekşisi veya limon suyu, tuz ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyerek iyice karıştırın.
Salatayı servis tabağına alıp üzerini ceviz içi ile süsleyerek sunabilirsiniz.