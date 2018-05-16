Ramazan ne zaman bitiyor, 2018 Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak? soruları Ramazan ayının başlaması ve ilk sahurun yapılması sonrasında merak konusu oluyor. Peki 2018 Ramazan ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...
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2018 Ramazan hangi gün, hangi tarihte ne zaman bitiyor? sorularının yanıtını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı, tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan'ın ilk sahuru dün gece yapıldı ve ilk iftar için bekleyiş başladı. Oruç ülkemizde yaklaşık 16 saat tutulacak. Ramazan orucu tutan Müslümanlar Ramazan'ın ne zaman biteceğini Bayramın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Ramazan ne zaman bitiyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) imsakiyesine göre Ramazan'ın bitişi....
RAMAZAN NE ZAMANA BİTİYOR?
16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayan Ramazan ayı 14 Haziran 2018 Perşembe günü son iftar ile sona erecek. Arap ülkelerinde hilal gözetlemesine göre, Ramazan'ın ilk günü Perşembe olarak ilan edildi. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özdemir ışık kirliliğine maruz kalmayan karanlık bölgelerde imsak ve yatsı vakti gözlemlerini yaptıklarını bildirdi.
Elde ettikleri verilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimlerdeki saatlerle uyuştuğunu anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Kamuoyuna duyurmak isterim ki Başkanlığımız tarafından verilen imsak, yatsı veya diğer namaz vakitlerinin hiçbirinde herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Bilhassa konuyu bilmeyen kişilerin bu konulara girmemesinde büyük fayda var. Çünkü yanlış bilgiyle bilerek veya bilmeyerek kamuoyunu yanıltıyorlar. Özellikle ramazan ayı geldiğinde imsak vaktiyle ilgili insanları bir şüpheye sevk ediyorlar."
RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.
2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ
2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER
3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;
Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi
Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe
Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma
Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba
Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar
Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma
Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı
RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ
Müslümanlar tutukları oruşların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tatacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeride Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.
Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu birşey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”
Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.
Ayrıca Ranazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.
Peygam efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istiaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.
HANGİ ÜLKEDE KAÇ SAAT ORUÇ TUTULUYOR?
En uzun oruç süresi, Grönland’da. Grönland’da oruç süresi 20,5 ile 21 saat arası olacak.
İsveç'te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası. Norveç'te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası. Rusya'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Danimarka'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. İngiltere'de oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Hollanda'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Belçika'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Almanya'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Polonya'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Ukrayna'da oruç süresi 17,5 ile 18 saat arası. Fransa'da oruç süresi 17,5 ile 18 saat arası. Macaristan'da oruç süresi 17 ile 17,5 saat arası. Romanya'da oruç süresi 17 ile 17,5 saat arası. Bulgaristan'da oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Bosna Hersek'te oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Türkiye'de oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. İtalya'da oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Japonya'da oruç süresi 15,5 ile 16 saat arası. Hindistan'da oruç süresi 14 ile 14,5 saat arası. Tunus'ta oruç süresi 15,5 ile 16 saat arası.
Ramazan ne zaman bitiyor, Ramazan bayramı ne zaman ve tatil kaç gün? sorularının yanıtını haberimizde sizlerle paylaştık. Ramazan ile ilgili fetvalara ve merak ettiğiniz tüm şeyleri https://www.yenisafak.com/rama... sayfasından takip edebilirsiniz.
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