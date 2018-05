2018 Ramazan hangi gün, hangi tarihte ne zaman bitiyor? sorularının yanıtını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı, tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan'ın ilk sahuru dün gece yapıldı ve ilk iftar için bekleyiş başladı. Oruç ülkemizde yaklaşık 16 saat tutulacak. Ramazan orucu tutan Müslümanlar Ramazan'ın ne zaman biteceğini Bayramın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Ramazan ne zaman bitiyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) imsakiyesine göre Ramazan'ın bitişi....

RAMAZAN NE ZAMANA BİTİYOR?

16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayan Ramazan ayı 14 Haziran 2018 Perşembe günü son iftar ile sona erecek. Arap ülkelerinde hilal gözetlemesine göre, Ramazan'ın ilk günü Perşembe olarak ilan edildi. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özdemir ışık kirliliğine maruz kalmayan karanlık bölgelerde imsak ve yatsı vakti gözlemlerini yaptıklarını bildirdi.

Elde ettikleri verilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimlerdeki saatlerle uyuştuğunu anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna duyurmak isterim ki Başkanlığımız tarafından verilen imsak, yatsı veya diğer namaz vakitlerinin hiçbirinde herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Bilhassa konuyu bilmeyen kişilerin bu konulara girmemesinde büyük fayda var. Çünkü yanlış bilgiyle bilerek veya bilmeyerek kamuoyunu yanıltıyorlar. Özellikle ramazan ayı geldiğinde imsak vaktiyle ilgili insanları bir şüpheye sevk ediyorlar."

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.

2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı

Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı ne zaman kılınır? Bayram namazı kılınışı, bayram namazının kaç rekat oluğuna dair tüm ayrıntıları Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihalini baz alarak sizlerle paylaştık. Ayrıca Bayram namazı kılınışı video anlatımı da izleyebilirsiniz. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselerevâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.il il bayram namazı saatleri! 2017 bayram namazı saatleriBayram namazına giderken yolda tekbir getirilirBayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldıktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.Bayramda havalar nasıl olacak? 5 günlük hava durumuBayram namazı nasıl kılınır?Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının KılınışıBayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.Toplum Barısı Açısından Bayramın ÖnemiBayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür.Mü'minler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar.Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.Kadınlar Bayram namazına gidebilir mi?Hz. Peygamber döneminde kadınların sabah namazına gittiklerine dair rivayetler yanında, Hz. Peygamber'in kadınları bayram namazına katılmaya teşvik ettiğine dair rivayetler de bulunmaktadır (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 98-99; II, 222-223, 311, 510-511, 891). Bu hadislerden birinde Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Henüz kocaya gitmemiş genç kızlar, perde arkasında yaşayan kadınlar (zevâtü hudûr) ve hayızlı kadınlar evlerinden çıksınlar; hayır ve müminlerin duasına (davet) şahit olsunlar. Hayızlı kadınlar, namaz kılınan yerden uzak dursunlar" (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 234-235).Bayram namazı ne zaman kılınır?Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.Bayram namazı sıhhat şartıBayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.İl il bayram namazı kılınış saatleri:Adana: 06.04 Adıyaman: 05:50 Afyon: 06:18 Ağrı: 05:26 Amasya: 05:53 Ankara: 06:06 Antalya:06:22 Artvin: 05:27 Aydın: 06:31 Balıkesir:06:27 Bilecik: 06.17 Bingöl: 05.38 Bitlis: 05.33 Bolu: 06.09 Burdur: 06.22 Bursa: 06.21 Çanakkale: 06.32 Çankırı: 06.02 Çorum: 05.57 Denizli: 06.27 Diyarbakır: 05.42 Edirne: 06.27 Elazığ: 05.44 Erzincan: 05.40 Erzurum: 05.33 Eskişehir: 06.16 Gaziantep: 05.55 Giresun: 05.42 Gümüşhane: 05.39 Hakkari: 05.29 Hatay: 06.02 Isparta: 06:21 İstanbul: 06.19 İzmir: 06.33 Kars: 05.24 Kastamonu: 05.59 Kayseri: 05.59 Kırklareli: 06.24 Kırşehir: 06.03 Kocaeli: 06.16 Konya: 06.13 Kütahya: 06.19 Malatya: 05.48 Manisa: 06.31 K.Maraş: 05.56 Mardin: 05.41 Mersin: 06.07 Muğla:06.31 Muş: 05.35 Nevşehir: 06.02 Niğde: 06.04 Ordu: 05.44 Rize: 05.33 Sakarya: 06.14 Samsun: 05.49 Siirt: 05.35 Sinop: 05.52 Sivas: 05.50 Tekirdağ: 06.25 Tokat: 05.51 Trabzon: 05.36 Tunceli: 05.42 Şanlıurfa: 05.49 Uşak: 06.23 Van: 05.28 Yozgat: 05.59 Zonguldak: 06.07 Aksaray: 06.05 Bayburt: 05.36 Karaman: 06.12 Kırıkkale: 06.04 Batman: 05.38 Şırnak: 05.34 Bartın: 06.04 Ardahan: 05.24 Iğdır: 05.22 Yalova: 06.19 Karabük: 06.04 Kilis: 05.57 Osmaniye: 06.00 Düzce: 06.11Bayram namazı kılınışı, bayram namazı rekat sayısı, bayram namazı vakti ve diğer önemli hususları haberimizde sizlerle paylaştık.

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

Müslümanlar tutukları oruşların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tatacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeride Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu birşey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”

Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.

Ayrıca Ranazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

Peygam efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istiaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ SAAT ORUÇ TUTULUYOR?

En uzun oruç süresi, Grönland’da. Grönland’da oruç süresi 20,5 ile 21 saat arası olacak.

İsveç'te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası. Norveç'te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası. Rusya'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Danimarka'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. İngiltere'de oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Hollanda'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Belçika'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Almanya'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Polonya'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Ukrayna'da oruç süresi 17,5 ile 18 saat arası. Fransa'da oruç süresi 17,5 ile 18 saat arası. Macaristan'da oruç süresi 17 ile 17,5 saat arası. Romanya'da oruç süresi 17 ile 17,5 saat arası. Bulgaristan'da oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Bosna Hersek'te oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Türkiye'de oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. İtalya'da oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Japonya'da oruç süresi 15,5 ile 16 saat arası. Hindistan'da oruç süresi 14 ile 14,5 saat arası. Tunus'ta oruç süresi 15,5 ile 16 saat arası.

Orucu bozan şeyler nelerdir? Kan vermek, diş fırçalamak, istifra etmek gibi durumlar karşısında orucun bozulup bozulmayacağı konusunda kararsız kalan vatandaşlar, tuttukları orucun bozulmaması için nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilendirmeyi sizlerle paylaşıyoruz.İşte orucu bozan şeylerOrucun temel unsuru, yeme, içme ve nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).Kusmak orucu bozar mı?Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).Kan vermek orucu bozar mı?Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır.Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.Göz damlası orucu bozar mı?Sahurdan sonra uyumayınDiş fırçalamak orucu bozar mı?

Kimler oruç tutar kimler tutamaz? 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayına çok az zaman kaldı. 15 Mayıs Yatsı namazı ile ilk teravih kılınacak ve 16 Mayıs günü Müslümanlar ilk oruçlu gün olacak. Ramazan orucunun yaklaşmasıyla bazı sorular da büyük merak konusu oluyor. Peki kimler oruç tutar kimler oruç tutmaz? İşte ayrıntılar...Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı...” (Bakara, 2,/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkarlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur.KİMLER ORUÇ TUTAR KİMLER ORUÇ TUTMAZ?İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir. (Ebû Dâvûd, Salât, 26)İlk sahur ne zaman? 2018 İlk iftar saat kaçta açılacak?Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Oruç ne zaman?

