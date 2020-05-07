Ramazan özel menüleri bu defa hem daha lezzetli hem de pratik. Misafirlerin eşlik edeceği iftar sofralarına özel çıkardığımız menüleri siz de çok seveceksiniz. Sağlıklı olmasına da dikkat ettiğimiz bu lezzetler uzun oruç günleri için de ideal. Hemen hemen herkesin seveceği, damak zevkine de uygun olan bu yemekleri Ramazan'dan sonrada sofralarınızdan eksik etmeyeceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun.
14. gün iftar menüsü
Patatesli kereviz çorbası
Kerevizin sağlığa olan faydasını bilmeyen yoktur. Bu lezzetli sebze patates ile birleşince ortaya nefis bir çorba çıktı.
Tarif için tıklayınız: Patatesli kereviz çorbası
Kağıtta patatesli kuzu pirzola
İftar sofraları için hem özel hem de lezzetli bir tarifi beğeninize sunuyoruz. Kağıtta sebzeler eşliğinde pişen kuzu pirzolaya bayılacaksınız.
Tarif için tıklayınız: Kağıtta patatesli kuzu pirzola
Dereotlu ve domatesli bulgur pilavı
Sofraların vazgeçilmezi bulgur pilavı dereotu ve domatesle birleşti. Her yemeğin yanına yakışan bu lezzet 10 dakikayı geçmeyen hazırlama süresiyle de ideal.
Tarif için tıklayınız: Dereotlu ve domatesli bulgur pilavı
Çikolatalı ganajlı güllaç
Güllacı çikolata ile denediniz mi? Ramazan ayının meşhur tatlısı güllaç bu defa çikolata ile birleşti. Farklı bir tat denemek isteyenler içinse ideal.
Tarif için tıklayınız: Çikolatalı Ganajlı Güllaç