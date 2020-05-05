Ramazan 12 gün iftar menüsü
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RAMAZAN HABERLERİ

Akşama ne yapsam diyenlere kolay yemek tarifleri

12. gün iftar menüsü

Ramazan ayında iftar menülerinde çorbasından tatlısına Lokma'nın sitesinden çıkan çeşit çeşit yemeği sizler için iftar menüsü adı altında topladık. Ramazan ayının yavaş yavaş ortalarına doğru gelirken, hem sağlıklı hem de pratik yemeklerle biz de sizinle olacağız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 12. gün iftar menüsü
Lokma'nın 12. gün iftar menüsü

Ramazan bereketini yaşamaya devam ederken sofralarınızda bir lokma da olsa katkımız olsun istedik. İftar menülerini her gün yenilenen tariflerle hazırlayıp beğeninize sunmaya devam ediyoruz. Bu Ramazan ayında misafirlerinizle birlikte, lezzetli ve kalabalık sofralar dileriz.

12. gün iftar menüsü

Kesme çorba- börek çorbası

Daha önce börek çorbası denediniz mi? Kesme çorba- börek çorbası yeni bir lezzet denemek isteyenler için bulunmaz bir lezzet.

Tarif için tıklayınız: Kesme çorba- börek çorbası

Dökümde arpacık soğanlı bezelye

Lezzetli ve sağlıklı olan bezelye yemeği 20 dakikalık hazırlama süresi ile bu Ramazan sık sık yapmak isteyeceğimiz bir lezzet olacak.

Tarif için tıklayınız: Dökümde arpacık soğanlı bezelye

Hardallı kremalı erişte

Hardalı erişte ile birleştirip nefis bir tat elde edebilirsiniz. Üstelik hazırlanışı sadece 10 dakika.

Tarif için tıklayınız: Hardallı kremalı erişte

Fırında kaymaklı elma

Tatlı olsun ama tatlının da sağlıklısı olsun diyorsanız fırında kaymaklı elma tatlısı tam size göre. Hem sağlıklı hem de hazırlanışı 10 dakikayı geçmeyen bu tatlıyı çok seveceğinize eminiz.

Tarif için tıklayınız: Fırında kaymaklı elma

11. gün iftar menüsü
RAMAZAN
11. gün iftar menüsü

10. gün iftar menüsü
RAMAZAN
10. gün iftar menüsü

9. gün İftar menüsü
RAMAZAN
9. gün İftar menüsü
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