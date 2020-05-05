Ramazan bereketini yaşamaya devam ederken sofralarınızda bir lokma da olsa katkımız olsun istedik. İftar menülerini her gün yenilenen tariflerle hazırlayıp beğeninize sunmaya devam ediyoruz. Bu Ramazan ayında misafirlerinizle birlikte, lezzetli ve kalabalık sofralar dileriz.

12. gün iftar menüsü

Kesme çorba- börek çorbası

Daha önce börek çorbası denediniz mi? Kesme çorba- börek çorbası yeni bir lezzet denemek isteyenler için bulunmaz bir lezzet.

Tarif için tıklayınız: Kesme çorba- börek çorbası

Dökümde arpacık soğanlı bezelye

Lezzetli ve sağlıklı olan bezelye yemeği 20 dakikalık hazırlama süresi ile bu Ramazan sık sık yapmak isteyeceğimiz bir lezzet olacak.

Tarif için tıklayınız: Dökümde arpacık soğanlı bezelye

Hardallı kremalı erişte

Hardalı erişte ile birleştirip nefis bir tat elde edebilirsiniz. Üstelik hazırlanışı sadece 10 dakika.

Tarif için tıklayınız: Hardallı kremalı erişte

Fırında kaymaklı elma

Tatlı olsun ama tatlının da sağlıklısı olsun diyorsanız fırında kaymaklı elma tatlısı tam size göre. Hem sağlıklı hem de hazırlanışı 10 dakikayı geçmeyen bu tatlıyı çok seveceğinize eminiz.

Tarif için tıklayınız: Fırında kaymaklı elma

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RAMAZAN 11. gün iftar menüsü

RAMAZAN 10. gün iftar menüsü