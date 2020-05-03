Ramazan 10 gün iftar menüsü
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RAMAZAN HABERLERİ

Gün gün iftar menüsü

10. gün iftar menüsü

Ramazan ayında ilk 10 günlük süreyi geride bıraktık. Bu 10 güne özel ve ayrı menülerimizle sizinle olduk. Geri kalan haftalarda da lezzetli ve pratik tariflerle beraber olup Ramazan ayını birlikte bitirmeyi umut ediyoruz. Yediğiniz her Lokma'da katkımız olsun diye ekip olarak size damak zevkinize uygun yiyecekler hazırlıyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 10. gün menüsü
Lokma'nın 10. gün menüsü

Ramazan ayının bereketini iftar menüleri vasıtasıyla birlikte yaşayalım istedik. 10 gün geride kalırken sofralarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Lokmaekibi olarak hem pratik hem de bu uzun süren oruç günlerinde sizi sağlıklı tutacak yiyecekleri tercih ediyoruz. Bayramı birlikte karşılamak için, Ramazan boyunca bizi takip edebilirsiniz.

10. gün iftar menüsü

Sakala Çarpan

Afyon yöresine ait bu lezzetli sakala çarpanı çok seveceksiniz. Vücut direncinizi artıran bu lezzet oruçlu günlerin en sağlıklı yemeği olacak.

Tarif için tıklayınız: Sakala Çarpan

Fırında erikli tavuk

Tavuk yemekleri lezzeti ve pratik yapımı ile bu Ramazan ayında da gönlümüzü çelmeyi başardı. Erik ve limonun o lezzeti tavukla birleşince tadına doyulmaz bir lezzet ortaya çıktı.

Tarif için tıklayınız: Fırında erikli tavuk

Yeşil fasulyeli bulgur pilavı

Bulgur pilavı masaların baş köşesini süsleyen bir yemektir. Fasulye ile birleşince lezzetine doyum olmaz.Bu lezzetli yemeğin vitamin verici özelliği sayesinde bu Ramazan sağlığınızı korumanız çok kolay olacak.

Tarif için tıklayınız: Yeşil fasulyeli bulgur pilavı

Kerebiç ve Çöven

Mersin'e özgü bu lezzet, içi dolu fıstığıyla çayın yanında yapılan sohbetlere lezzet katacak. Bu lezzet iftar sofrasından kalktıktan sonra keyifli anlarınızı tatlandıracak.

Tarif için tıklayınız: Kerebiç ve Çöven

7. gün iftar menüsü
RAMAZAN
7. gün iftar menüsü

6. gün iftar menüsü
RAMAZAN
6. gün iftar menüsü

5. gün iftar menüsü
RAMAZAN
5. gün iftar menüsü
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