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Real Madrid 5-2 biten ilk maçın rövanşında Liverpool’u ağırlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid evinde Liverpool’u ağırlıyor. Maçı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Real Madrid 5-1 kazandığı ilk maçın avantajıyla bugün sahaya çıkacak. Real Madrid’e karşı son galibiyetini 2009 yılında alan Liverpool, bugün bir mucize peşinde olarak rakibini 5 farklı skorla yenme peşinde olacak. Peki Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

10:44 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Real Madrid - Liverpool

Real Madrid - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 5-1 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid ve Liverpool karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması
bu akşam
saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
platformundan naklen yayınlanacak.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

  1. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı son yedi maçın altısını kazanan Real Madrid (1B), turnuvada Kırmızılar ile oynadığı ilk üç karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı.
  2. Avrupa kupalarında Real Madrid'i deplasmanda mağlup etmeyi başaran dört İngiliz takımından biri olan Liverpool (Arsenal, Chelsea & Manchester City), son iki ziyaretinden mağlup döndü.
  3. İlk maçını deplasmanda kazandığı 27 Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinin 26'sında tur atlayan taraf olan Real Madrid, sadece 2018/19'da Ajax karşısında yoluna devam edemedi (2-1 & 1-4; son 16 turu).
  4. Bu eşleşmenin ilk ayağında ikinci kez bir Avrupa kupası maçında beş gol yiyen Liverpool (1-5 vs Ajax; Aralık 1966), iki ayaklı eleme turlarında toplam skorda en fazla dört gol farkla elendi (3-7 vs Ajax; Şampiyon Kulüpler Kupası & 2-6 vs Spartak Moskova; Kupa Galipleri Kupası).
  5. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu eşleşmesinin ilk ayağını 3+ farkla kaybettikten sonra tur atlamayı başaran dört takımdan biri Liverpool (0-3 & 4-0 vs Barcelona; 2018/19 yarı final).




#Real Madrid
#Liverpool
#UEFA Şampiyonlar Ligi
33 dakika önce
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Real Madrid 5-2 biten ilk maçın rövanşında Liverpool’u ağırlıyor
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