Real Madrid

Bu eşleşmenin ilk ayağında ikinci kez bir Avrupa kupası maçında beş gol yiyen Liverpool (1-5 vs Ajax; Aralık 1966), iki ayaklı eleme turlarında toplam skorda en fazla dört gol farkla elendi (3-7 vs Ajax; Şampiyon Kulüpler Kupası & 2-6 vs Spartak Moskova; Kupa Galipleri Kupası).