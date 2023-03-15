Real Madrid - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 5-1 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid ve Liverpool karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Madrid - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması
bu akşam
saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
platformundan naklen yayınlanacak.
TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ
TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ
- Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı son yedi maçın altısını kazanan Real Madrid (1B), turnuvada Kırmızılar ile oynadığı ilk üç karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı.
- Avrupa kupalarında Real Madrid'i deplasmanda mağlup etmeyi başaran dört İngiliz takımından biri olan Liverpool (Arsenal, Chelsea & Manchester City), son iki ziyaretinden mağlup döndü.
- İlk maçını deplasmanda kazandığı 27 Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinin 26'sında tur atlayan taraf olan Real Madrid, sadece 2018/19'da Ajax karşısında yoluna devam edemedi (2-1 & 1-4; son 16 turu).
- Bu eşleşmenin ilk ayağında ikinci kez bir Avrupa kupası maçında beş gol yiyen Liverpool (1-5 vs Ajax; Aralık 1966), iki ayaklı eleme turlarında toplam skorda en fazla dört gol farkla elendi (3-7 vs Ajax; Şampiyon Kulüpler Kupası & 2-6 vs Spartak Moskova; Kupa Galipleri Kupası).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu eşleşmesinin ilk ayağını 3+ farkla kaybettikten sonra tur atlamayı başaran dört takımdan biri Liverpool (0-3 & 4-0 vs Barcelona; 2018/19 yarı final).
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#UEFA Şampiyonlar Ligi
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