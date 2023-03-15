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Inter 0-0 biten Porto maçının ardından çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto evinde Inter’i konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Inter 1-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Porto ise turnuvaya veda etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maçta 90 dakika forma giydi. Porto - Inter maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:10 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Porto 0-0 Inter

Porto 0-0 Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-0’ın rövanşında Porto ve Inter karşı karşıya geldi. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlanırken çeyrek finale yükselen taraf Inter oldu.

PORTO - INTER MAÇ ÖZETİ

Porto - Inter maç özetini izlemek için



#Porto
#Inter
#Hakan Çalhanoğlu
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#çeyrek final
1 saat önce
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Inter 0-0 biten Porto maçının ardından çeyrek finale yükseldi
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