Porto 0-0 Inter
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1-0’ın rövanşında Porto ve Inter karşı karşıya geldi. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlanırken çeyrek finale yükselen taraf Inter oldu.
PORTO - INTER MAÇ ÖZETİ
PORTO - INTER MAÇ ÖZETİ
#Porto
#Inter
#Hakan Çalhanoğlu
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#çeyrek final
1 saat önce
Inter 0-0 biten Porto maçının ardından çeyrek finale yükseldi
İstiklal Caddesi'ndeki restoranda yangın: Alevler kiliseye de sıçradı
Lincoln Henrique sezonu kapattı
Deprem bölgesi için kritik 'toz' uyarısı
Malatya’da sel sonrası çadırlar sular altında kaldı
Şanlıurfa'da sel felaketi: Kent sular altında kaldı