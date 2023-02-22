Galatasaray Kulübü, sezon başından bu yana yıldız isimlerle temasa geçerek kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katan ve önemli bir fırsat transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar devre arasında ise İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı. Galatasaray'ın yeni hedefi Dinamo Moskova'da forma giyen Zakharyan olurken sarı kırmızılı kulüpteki bu hareketliliğin perde arkasında Antalya'daki kritik görüşmeler yatıyor.