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Real Madrid'in gol sevinci
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool evinde Real Madrid'i ağırladı. Konuk ekip maçtan 5-2 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekip maça hızla başladı.Liverpool 4.dakikada Nunez ile öne geçerken, 14. dakikada Salah farkı 2'ye çıkardı. Ardından Real Madrid'de Vinicius Jr. sahneye çıktı, 21.dakikada farkı 1'e indirdi, ardından 36. dakikada skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarı böyle sona erdi. İkinci yarının başında 47. dakikada Militao Real Madrid'i 3-2 öne geçirirken, 55. dakikada Benzema farkı 2'ye çıkartan golü attı.Ardından Fransız yıldız 67.dakikada attığı gol ile maçı 5-2'ye getirdi. Maç bu skorla 5-2 Real Madrid'in lehine sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart'ta Madrid'de oynanacak.