Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Liverpool-Real Madrid: 2-5

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool evinde Real Madrid'e 5-2 mağlup oldu. Liverpool-Real Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

00:50 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Real Madrid'in gol sevinci

Real Madrid'in gol sevinci

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool evinde Real Madrid'i ağırladı. Konuk ekip maçtan 5-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip maça hızla başladı.Liverpool 4.dakikada Nunez ile öne geçerken, 14. dakikada Salah farkı 2'ye çıkardı. Ardından Real Madrid'de Vinicius Jr. sahneye çıktı, 21.dakikada farkı 1'e indirdi, ardından 36. dakikada skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarı böyle sona erdi. İkinci yarının başında 47. dakikada Militao Real Madrid'i 3-2 öne geçirirken, 55. dakikada Benzema farkı 2'ye çıkartan golü attı.Ardından Fransız yıldız 67.dakikada attığı gol ile maçı 5-2'ye getirdi. Maç bu skorla 5-2 Real Madrid'in lehine sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart'ta Madrid'de oynanacak.


#Liverpool
#Real Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
20 dakika önce
default-profile-img
ÖZET | Liverpool-Real Madrid: 2-5
Malcolm X'in kızları federal ve yerel kurumlara dava açtı: Babamızın hak ettiği adaleti bulmasını istiyoruz
ÖZET | Eintracht Frankurt-Napoli: 0-2
Asrın felaketinde 17'nci gün: Can kaybı 42 bin 310'a yükseldi
Başkonsolosluğa teslim ettiler: İran'da yaşayan Türkler, depremzedeler için seferber oldu
Katar yetim aileleri için seferber oldu: Şanlıurfa'da 100 aile için barınma alanı oluşturuyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.