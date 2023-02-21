Galatasaray transfer yöntemini değiştirdi: Her şeyin başlangıç noktası Antalya

Galatasaraylı yetkililer Ocak ayı döneminde Antalya'da önemli görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerin en dikkat çekici tarafı ise Chelsea'li yetkililerle ilgili yapılanlardı. Galatasaray'ın Chelsea ile transfer konusunda sözlü olarak iş birliği anlaşması yaptığı ve bazı oyuncuların transferinde beraber hareket etmeyi planladığı belirtildi.

Galatasaraylı yönetici Erden Timur, Shakhtar Donetsk’de forma giyen Mykhaylo Mudryk’in transferini bitirmek için Belek’te bulunan Chelsea’nin ortaklarından Behdad Eghbali ve küresel yetenek direktörü Paul Winstanley ile Ocak ayında bir görüşme gerçekleştirmişti.

Son günlerde ortaya çıkan Zakharyan isminin de bu iş birliğinin bir sonucu olduğu öne sürülüyor. Chelsea'nın Zenit'ten alamadığı oyuncuyu menajerinin önce Galatasaray'a sonrasında ise Chelsea'ye götürme planı olduğu belirtiliyor. İngiliz ekibinin transfer görüşmelerinde çok ciddi bedellerle karşılaştığı bu yüzden yapacağı bazı transfer hamlelerini güvendiği bir kulüple gerçekleştirmek istediği düşünülüyor.

Basına yansıyan son haberlerde Galatasaray'ın Zenit'te forma giyen Zakharyan için 13 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği aktarıldı. Bu transferi gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın Zakharyan'ın satış önceliğini Chelsea'ye verebileceği ifade ediliyor.

Zakharyan'ın ailesi oyuncunun Türkiye'ye transferine sıcak bakmıyor

Öte yandan Galatasaray'ın istediği Zakharyan'ın Türkiye'de oynamasının önündeki en büyük engel, futbolcunun aile bağları. Ermenistan asıllı olan futbolcunun Galatasaray'a transfer olması halinde ailesinin ülkede tepki görmesi muhtemel. Milli takım konusunda tercihini Rusya'dan yana yapan oyuncu bu sebeple hali hazırda ülkesinde eleştirilerin hedef noktası olmuştu.











