Napoli 33 yıl sonra şampiyonluğa yürüyor

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Napoli adım adım şampiyonluğa yürüyor
İtalya Seri A'da sezonun henüz ortası yeni geçilmişken Napoli en yakın rakibi Inter'in 15 puan önünde ligde lider durumda. Sicilya ekibi Seri A'da en son 1990 yılında şampiyonluk elde etmişti. O dönem kadrosunda Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Maradona'yı kadrosuna bulunduran Napoli tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etmişti. Napoli daha öncede yine Maradona'nın olduğu dönemde 1986-1987 yılında şampiyon olmuştu. Napoli bu dönemde ayrıca 1988-1989 sezonunda da UEFA kupasını müzesini götürmüştü
Napoli en son kupasını 2005-2006 yılında Seri B şampiyonluğu ile elde etmişti. Ondan önce ise en üst seviyede kupasını ise 1991 yılında İtalya Süper Kupası'nı alarak elde etmişti.
Luciano Spalletti ise daha önce Rusya'da Zenit ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Ancak tecrübeli teknik direktör daha önce Seri A'da şampiyonluk elde edemedi. Daha önce Inter ve Roma gibi İtalya'nın dev takımlarında çalışmasına rağmen lig şampiyonluğu elde edemeyen tecrübeli hoca daha önce 2 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Napoli'nin sezon başında transfer ettiği Kvaratskhelia 10 gol 9 asist ile 19 gole katkı yaparken, Victor Osimhen ise 18 gol 3 asist ile 21 gole direkt katkı yaptı. Bu iki yıldız isim bu sezon Napoli'nin şampiyon olması durumunda en büyük katkıyı sağlamış olacaklar. Ayrıca yıldız oyuncular Avrupa'nın dev takımlarının da gündemine gelmiş durumda.