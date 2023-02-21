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Spor

Napoli 33 yıl sonra şampiyonluğa yürüyor

İtalya Seri A'da 23. hafta geride kalırken Napoli en yakın rakibi Inter'in 15 puan önünde zirvede yer alıyor. Sicilya ekibi ligde 33 sene sonra şampiyonluğa çok yaklaşmış durumda. Kvaratskhelia ve Oshimen ise sezona şimdiden damga vurmuş durumda.

18:31 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Napoli adım adım şampiyonluğa yürüyor

Napoli adım adım şampiyonluğa yürüyor

İtalya Seri A'da sezonun henüz ortası yeni geçilmişken Napoli en yakın rakibi Inter'in 15 puan önünde ligde lider durumda. Sicilya ekibi Seri A'da en son 1990 yılında şampiyonluk elde etmişti. O dönem kadrosunda Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Maradona'yı kadrosuna bulunduran Napoli tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etmişti. Napoli daha öncede yine Maradona'nın olduğu dönemde 1986-1987 yılında şampiyon olmuştu. Napoli bu dönemde ayrıca 1988-1989 sezonunda da UEFA kupasını müzesini götürmüştü

Son kupası 2006 yılında

Napoli en son kupasını 2005-2006 yılında Seri B şampiyonluğu ile elde etmişti. Ondan önce ise en üst seviyede kupasını ise 1991 yılında İtalya Süper Kupası'nı alarak elde etmişti.

Spalletti içinde bir ilk olacak

Luciano Spalletti ise daha önce Rusya'da Zenit ile şampiyonluğa ulaşmıştı. Ancak tecrübeli teknik direktör daha önce Seri A'da şampiyonluk elde edemedi. Daha önce Inter ve Roma gibi İtalya'nın dev takımlarında çalışmasına rağmen lig şampiyonluğu elde edemeyen tecrübeli hoca daha önce 2 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Kvaratskhelia ve Oshimen sezona damga vurdu

Napoli'nin sezon başında transfer ettiği Kvaratskhelia 10 gol 9 asist ile 19 gole katkı yaparken, Victor Osimhen ise 18 gol 3 asist ile 21 gole direkt katkı yaptı. Bu iki yıldız isim bu sezon Napoli'nin şampiyon olması durumunda en büyük katkıyı sağlamış olacaklar. Ayrıca yıldız oyuncular Avrupa'nın dev takımlarının da gündemine gelmiş durumda.

#Napoli
#İtalya Serie A
#Oshimen
#Kvaratskhelia
31 dakika önce
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Napoli 33 yıl sonra şampiyonluğa yürüyor
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