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Spor

Adı Fenerbahçe ile anılan Lucas Moura'nın menajerinden özel açıklama

Son günlerde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Lucas Moura için menajeri Junior Pedroso yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli taraftarların transferini istediği oyuncu için Pedrosa önemli mesajlar verdi.

Ömer Çelikbaşlı
Ömer Çelikbaşlı
19:21 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Lucas Moura - Tottenham

Lucas Moura - Tottenham

Fenerbahçe ile adı geçen Lucas Moura'nın Tottenham'daki geleceği merak konusu. İngiliz ekibinden ayrılması beklenen oyuncunun menajeri Junior Pedroso, yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Pedroso, oyuncusu için Fenerbahçe ile doğrudan bir görüşmenin olmadığını belirtirken Moura'nun sezon sonu için en iyi projeyi beklediğini ifade etti.

İşte Pedroso'nun sözleri;

"Bir sonraki transfer penceresinde Lucas için en iyi tekliflere açığız. En iyi projeyi izliyoruz. Ne ben ne de ortağım Fenerbahçe ile doğrudan konuşmadık. Var olan tek şey, kulüp adına konuşan çok sayıda menajer. Kulüpte iletişim bilgilerimiz var. İlgilenirlerse doğrudan iletişime geçebilirler."

30 yaşındaki Lucas Moura, Tottenham formasıyla çıktığı 213 resmi maçta 38 gol atarken 27 de asist yapma başarısı gösterdi.


#Fenerbahçe
#Lucas Moura
#Tottenham
1 saat önce
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Adı Fenerbahçe ile anılan Lucas Moura'nın menajerinden özel açıklama
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