Adı Fenerbahçe ile anılan Lucas Moura'nın menajerinden özel açıklama

Pedroso, oyuncusu için Fenerbahçe ile doğrudan bir görüşmenin olmadığını belirtirken Moura'nun sezon sonu için en iyi projeyi beklediğini ifade etti.

"Bir sonraki transfer penceresinde Lucas için en iyi tekliflere açığız. En iyi projeyi izliyoruz. Ne ben ne de ortağım Fenerbahçe ile doğrudan konuşmadık. Var olan tek şey, kulüp adına konuşan çok sayıda menajer. Kulüpte iletişim bilgilerimiz var. İlgilenirlerse doğrudan iletişime geçebilirler."