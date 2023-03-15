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Erling Haaland’ın 5 gol attığı maçta City Leipzig’i 7-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City evinde RB Leipzig’i konuk etti. City’nin gol canavarı Erling Haaland, topu 5 kez filelerle buluşturararak tarihi bir rekor kırdı. Diğer iki gol ise İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne’den geldi. Manchester City bu sonuçla çeyrek finale yükselirken RB Leipzig turnuvaya veda etti. Manchester City - RB Leipzig maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:40 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester City 7-0 RB Leipzig

Manchester City 7-0 RB Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City ve RB Leipzig karşı karşıya geldi. Maç Manchester City’nin 7-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MANCHESTER CİTY - RB LEİPZİG MAÇ ÖZETİ

Manchester City - RB Leipzig maç özetini izlemek için

ERLING HAALAND İNANILMAZI BAŞARDI

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalan Guardiola'nın City'si, Manchester'da oynanan karşılaşmada Alman ekibine adeta nefes aldırmadı.

Karşılaşmaya harika başlayan Maviler'de Erling Haaland ilk devrede hat-trick yaparken bu sezonki hat-trick sayısını 5'e çıkardı. Bu sezon Manchester City formasıyla resmi maçlardaki beşinci hat-trick’ini yapan Erling Haaland, 2016/17’den (Harry Kane) bu yana bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Premier Lig oyuncusu oldu.

MESSI'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

İkinci yarının 53 ve 57. dakikalarında Leipzig ağlarına birer gol daha bırakan Erling Haaland, toplamda 5. golünü attı ve Lionel Messi'nin bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

DEVLER LİGİ'NDE ZİRVEDE

Öte yandan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 25 maçta 32 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran futbolcu oldu. Norveçli golcü, bu başarıyı 22 yaşında ve sadece 25 maçta elde ederek tarihe geçti.

Devler Ligi'nde 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye (22 yaş 352 gün) aitti.




#Manchester City
#RB Leipzig
#Erling Haaland
#İlkay Gündoğan
#Kevin De Bruyne
2 saat önce
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Erling Haaland’ın 5 gol attığı maçta City Leipzig’i 7-0 mağlup etti
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