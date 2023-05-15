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Seçim

The Economist seçim sonuçları açıklandıktan sonra 'Erdoğan gitmeli' yazılı Twitter kapak fotoğrafını değiştirdi

Geçtiğimiz günlerde hazırladığı dergi kapağıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran ve Türkiye siyasetine yön vermeye çabalayan İngiliz The Economist dergisi skandal hareketinde ısrarı sürdürmüş, Twitter hesabında kullandığı kapak görselinde, "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerine yer vermişti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından derginin kapak fotoğrafını değiştirdiği görüldü.

02:09 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
The Economist 'Erdoğan gitmeli' yazılı kapak fotoğrafını kaldırdı.

The Economist 'Erdoğan gitmeli' yazılı kapak fotoğrafını kaldırdı.

Türkiye'de yapılan her seçim öncesi, Türk demokrasisini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gitmesi gerektiğini" yazan, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceği"ni belirterek kapak hazırlamıştı. The Economist daha sonra da Twitter hesabından "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı Twitter kapak fotoğrafı yapmıştı.

Seçim sonuçlarını görünce çark etti

The Economist'in bu tutumu kendi ülkesi dahil Türkiye'den sert tepkileri beraberinde getirmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na fark attığını gören The Economist çark ederek Twitter kapak fotoğrafını kaldırdı.

The Economist, Erdoğan karşıtı görsel yerine Çin ekonomisinin yükselişini konu edinen bir ejderha görseli paylaştı.


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14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


#The Economist
#14 mayıs
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
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