14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları için pusula sayımı sürüyor.
Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. Katılım oranının yüzde 88 olduğu öğrenildi. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları için pusula sayımı başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yine 14 Mayıs Genel Seçimleri için 26 parti kozlarını paylaştı. 13 parti ittifak çatısı altında seçime girerken, 13 parti seçime tek katıldı. Seçim sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı ve 28.dönem milletvekilleri belli olacak.
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları merakla takip edilecek. Yurtiçi ve yurtdışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen bugün ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.
18.30'da yayın yasağı kaldırıldı
RTÜK Başkanı: Sonuçların açıklanması erkene alınabilir
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur." açıklamasında bulundu.
Sandıklar kapandı: YSK'dan ilk açıklama
YSK Başkanı Yener: 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır.
17.00'de oy verme işlemi sona erdi
Türkiye, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.
07:00'de sandık görevlileri yemin ederek başladı
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler bugün erken saatlerde görev yapacakları okullara gelmeye başladı. Sandık Başkanları, memurlar ve parti görevlileri sandık yemini ederek göreve başladı.
- "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."
2023 Seçim Sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.
İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak.
YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 14 Mayıs saat 23.59’a kadar ilan edecek.