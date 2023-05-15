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Seçim

Bakan Koca: 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti sağlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 9 bin 670 hastaya oy kullanmaları için ulaşım hizmeti sağlandığını duyurdu.

01:10 . 15/05/2023 Pazartesi
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.




#Fahrettin Koca
#hasta seçmen
#2023 seçimleri
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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON