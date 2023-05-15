Halk TV’de Erdoğan’ın zaferi ilan edildi: “İkinci tura da bu şartlarda kalırsa Erdoğan seçimi kazandı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gazeteci Mehmet Tezkan
Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları açıklanmaya başladı. Tüm ülke genelinde oylar sayılmaya devam ediyor. Güncel duruma bakılacak olursa Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açılan sandık oranı 95'i geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumda 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu 44,79, Sinan Oğan, 5,27 adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise 0.44 oy aldı.
'Erdoğan ikinci turda kazanır'
Çoğu televizyon kanalı bu heyecanlı anları canlı bir şekilde ekranlarından aktardı, aktarmaya devam ediyor. Halk TV yayınında yapılan Seçim 2023 özel yayınında konuk olan Gazeteci Mehmet Tezkan’ın adayların güncel oy durumları üzerine yaptığı yorum dikkat topladı.
Tezkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin sandıkta aldığı olumlu sonuçlar üzerine “Bu şekilde ikinci tura kalırsa, Erdoğan bu seçimi almış demektir” şeklinde konuştu.