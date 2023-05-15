|
Gündem

Halk TV’de Erdoğan’ın zaferi ilan edildi: “İkinci tura da bu şartlarda kalırsa Erdoğan seçimi kazandı”

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Seçim sonuçlarında sona yaklaşırken Halk TV Seçim 2023 özel yayınında Gazeteci Mehmet Tezkan, Cumhur İttifakı’nın seçimde gösterdiği başarı ile ilgili “ Bu şekilde ikinci tura kalırsa, Erdoğan bu seçimi almış demektir” ifadelerini kullanarak Erdoğan’ın zafer kazanacağını duyurdu.

01:14 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gazeteci Mehmet Tezkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gazeteci Mehmet Tezkan

Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları açıklanmaya başladı. Tüm ülke genelinde oylar sayılmaya devam ediyor. Güncel duruma bakılacak olursa Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açılan sandık oranı 95'i geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumda 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu 44,79, Sinan Oğan, 5,27 adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise 0.44 oy aldı.


'Erdoğan ikinci turda kazanır'


Çoğu televizyon kanalı bu heyecanlı anları canlı bir şekilde ekranlarından aktardı, aktarmaya devam ediyor. Halk TV yayınında yapılan Seçim 2023 özel yayınında konuk olan Gazeteci Mehmet Tezkan’ın adayların güncel oy durumları üzerine yaptığı yorum dikkat topladı.

Tezkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin sandıkta aldığı olumlu sonuçlar üzerine “Bu şekilde ikinci tura kalırsa, Erdoğan bu seçimi almış demektir” şeklinde konuştu.


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


#Seçim2023
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON