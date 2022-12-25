Andrea Pirlo: "Tek negatif durum bu maçtan puan çıkaramamamız oldu"

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 2-1 kaybeden Fatih Karagümrük’ün teknik direktörü Andrea Pirlo, "Tek negatif durum, maalesef bu maçtan puan çıkaramamamız oldu" dedi.
"İyi bir maç çıkardık"
Eksik oyuncular konusunda sıkıntılar yaşandıklarını ifade eden Andrea Pirlo, "İyi bir takıma karşı, iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Tüm oyuncularım elinden geleni yaptı. Tek negatif durum, maalesef bu maçtan puan çıkaramamamız oldu" diye konuştu.
Karagümrük'ün Borini ile bulduğu gol👇pic.twitter.com/2cABE95u1E
Karagümrük'ün Borini ile bulduğu gol👇pic.twitter.com/2cABE95u1E— SPOR (@yenisafakspor) December 25, 2022