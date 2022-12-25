Spor Andrea Pirlo "Tek negatif durum bu maçtan puan çıkaramamamız oldu"
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Andrea Pirlo: "Tek negatif durum bu maçtan puan çıkaramamamız oldu"

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'a kaybeden Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, mağlubiyetin ardından konuştu. Pirlo'nun açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Andrea Pirlo: Tek negatif durum bu maçtan puan çıkaramamamız oldu
Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 2-1 kaybeden Fatih Karagümrük’ün teknik direktörü Andrea Pirlo, "Tek negatif durum, maalesef bu maçtan puan çıkaramamamız oldu" dedi.

"İyi bir maç çıkardık"

Eksik oyuncular konusunda sıkıntılar yaşandıklarını ifade eden Andrea Pirlo, "İyi bir takıma karşı, iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Tüm oyuncularım elinden geleni yaptı. Tek negatif durum, maalesef bu maçtan puan çıkaramamamız oldu" diye konuştu.

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