Erman Toroğlu: "N'Koudou'nun pozisyonu kırmızı oğlu kırmızı"

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu maçta N'Koudou ile Kitsiou arasında bir anda tansiyon yükseldi.
Top kapma mücadelesi sonrası sinirlerine hakim olamayan N'Koudou, Yunan futbolcunun burnuna doğru kafasıyla bir hamlede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonda N'Koudou'ya sarı kartını gösterdi.
N'Koudou'nun pozisyonu kırmızı kart mı?
Eski hakem ve spor yorumcuları pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini savundu. İşte yapılan o yorumlar;
- Erman Toroğlu: "Bu kadar yıllık hayatımda böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. 11 tane Gaziantepli, 10 tane Beşiktaşlı oyuncuya N'Koudou & Kitsiou pozisyonunu izlet; sarı kart bile demezler. O pozisyon kırmızı oğlu kırmızı!"
- Bahattin Duran: “N’Koudou’nun pozisyonu net kırmızı kart.”
- Erman Özgür: "Nkoudou'nun pozisyonu bana göre net kırmızı kart. Evet Kitsou kendini abartılı attı ama bana göre çok net bir kırmızı kartı Atilla Karaoğlan es geçti."
- Fırat Günayer: "Hakemin, Nkoudou'nun pozisyonuna, VAR çağırmasına rağmen kırmızı göstermemesinin tek açıklaması, rakip oyuncunun, yüzüne aldığı darbe sonrasındaki reaksiyonuna inanmaması olabilir. Her halükarda pozisyon bana göre net kırmızı kart."
- Nihat Kahveci: "NET KIRMIZI"
- Abdülkerim Durmaz: "N'Koudou'nun üstünde sarı-lacivert çubuklu forma olsaydı bu kartın rengi ne olurdu çocuklar?"