ÖZET | Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Emre Akbaba bu sezon 15. maçına çıkarken henüz gol atmamıştı. 2 gol birden attı.

Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Süper Lig'in 15. haftasında Montella'nın yönettiği Adana Demirspor ile Pirlo'nun yönettiği Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Gollerin ilk yarıda atıldığı maçta Adana ekibi, İstanbul ekibini 2-1 mağlup etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta, Adana Demirspor, 11. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 geçti. Karagümrük ise 19. dakikada Borini ile cevap verdi.

İlk yarının sonları geldiğinde 43. dakikada ev sahibinde yine Emre Akbaba sahneye çıktı ve Adana ekibini 2-1 öne geçirdi. İkinci yarıda Onyekuru'nun attığı gol ile skor 3-1'e de gelse VAR kontrolünde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demir puanını 27 yaparken, 3.sıraya yükseldi. Karagümrük ise 13 puanda 17. sırada kaldı.

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Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maç özeti

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı özetini izlemek için tıklayınız...

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