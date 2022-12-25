ÖZET | Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Süper Lig'in 15. haftasında Montella'nın yönettiği Adana Demirspor ile Pirlo'nun yönettiği Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Gollerin ilk yarıda atıldığı maçta Adana ekibi, İstanbul ekibini 2-1 mağlup etti.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta, Adana Demirspor, 11. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 geçti. Karagümrük ise 19. dakikada Borini ile cevap verdi.
İlk yarının sonları geldiğinde 43. dakikada ev sahibinde yine Emre Akbaba sahneye çıktı ve Adana ekibini 2-1 öne geçirdi. İkinci yarıda Onyekuru'nun attığı gol ile skor 3-1'e de gelse VAR kontrolünde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Adana Demir puanını 27 yaparken, 3.sıraya yükseldi. Karagümrük ise 13 puanda 17. sırada kaldı.
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maç özeti
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçı özetini izlemek için tıklayınız...