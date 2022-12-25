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Vincenzo Montella: "Zor şartlar altında...”

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından konuşan ev sahibi teknik direktör, "Zorlu bir maçta, çok mutlu olduğum bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı. Vincenzo Montella'nın açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Vincenzo Montella: Zorlu bir maçta mutlu olduğum bir galibiyet aldık
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella

Süper Lig’in 15. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenen Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, ”Zorlu bir maçta, çok mutlu olduğum bir galibiyet aldık” dedi.

"72 saat geçmeden"

Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ”Zorlu bir maçta, çok mutlu olduğum bir galibiyet aldık. Aslında maçı tam istediğimiz gibi bitiremedik. Takımın performansından çok memnunum. Sonuna kadar skoru korumayı başardılar. Takvime baktığımızda 72 saat bile geçmeden tekrar bir maça çıktık. Rakipten 40 dakika fazla oynayarak maça çıkmak zorunda kaldık. Zor şartlar altında galip gelmekten dolayı çok mutluyum” dedi.

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