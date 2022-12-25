Martinez kalede psikolojik olarak da savaştı

Dünya Kupası'nda Arjantin, Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı. Turnuvada Arjantin adında en iyi performanslardan birini sergileyen Martinez, kalede psikolojik olarak da mücadele etmiş.
Norveç Spor Bilimleri Okulu'nda profesörlük yapan Geir Jordet, Martinez'i mercek altına aldı.
Top-kale seçiminde başladı
🧤Emiliano Martínez, altın eldiven ödülünü kazandı. pic.twitter.com/zY32Yp4bvx
🧤Emiliano Martínez, altın eldiven ödülünü kazandı. pic.twitter.com/zY32Yp4bvx— SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022
Belirsizlik oluşturuyor
Martinez, ilk penaltı için gelen Mbappe'nin de eline sıkarak samimi bir şekilde karşılıyor.
Hakemi tartıyor
Coman'da da uyarıyor
Çılgınca seviniyor
Araştırmalara göre büyük sevinçler, takım arkadaşlarını olumlu, rakipleri olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum güven, hakimiyet ve rakibe üstünlüğü işaret ediyor.
Tchouameni'ye baskı
Martinez, Arjantin'in penaltısından sonra topu eline alıyor. Taraftarına dönüyor ve onları ateşliyor. Topu Tchouameni'ye değil yan tarafa atıyor.
Martinez topu Tchouameni'ye vermek yerine yan tarafa atıyor ve rakibini topu almaya zorluyor.
Arkadaşını da kolluyor
Böylelikle Lloris'in olası bir hamlesini engellemiş oluyor.
Muani'ye el kol hareketleri
- Kolo Muani penaltıyı gole çevirse de devamında Arjantin, Montiel'in golüyle 4-2 Dünya Kupası'na uzandı.
Emiliano Martínez, maç sonu gözyaşlarını tutamadı...pic.twitter.com/2Fq1mXvTRL
Emiliano Martínez, maç sonu gözyaşlarını tutamadı...pic.twitter.com/2Fq1mXvTRL— SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022