Martinez kalede psikolojik olarak da savaştı

Emiliano Martinez, Arjantin'in Dünya Kupası'nda bütün maçlarında forma giyerken Hollanda ve Fransa maçlarındaki final performansıyla Messi sonrası en önemli pay sahiplerinden biri oldu.

Dünya Kupası'nda Arjantin, Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı. Turnuvada Arjantin adında en iyi performanslardan birini sergileyen Martinez, kalede psikolojik olarak da mücadele etmiş.

Norveç Spor Bilimleri Okulu'nda profesörlük yapan Geir Jordet, Martinez'i mercek altına aldı.

Top-kale seçiminde başladı

Fransa kaptanı kaleci Lloris ile Arjantin kaptanı Messi, penaltılar öncesi top-kale seçimi yaparken, Lloris, top-kale seçimi ile uğraşırken Martinez kalenin olduğu bölüme giderek burayı en baştan sahipleniyor.

Lloris oraya geldiğinde Martinez onu bir ev sahibi gibi karşılıyor ve ona 'Artık benim evimdesin!' mesajı veriyor.

🧤Emiliano Martínez, altın eldiven ödülünü kazandı. pic.twitter.com/zY32Yp4bvx — SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022

Belirsizlik oluşturuyor

Martinez, ilk penaltı için gelen Mbappe'nin de eline sıkarak samimi bir şekilde karşılıyor.

Arjantinli, sıcak görünerek rakibin gardını düşürmeyi amaçlıyor, onları vuruş sırasında daha savunmasız bırakıyor. Bu belirsizlik onun tarzı, stratejisinin bir parçası.

Hakemi tartıyor

Penaltılar başlarken, Martinez gayet kibar görünüyor. Bu hareket muhtemelen hakemin tepkilerini ölçüp, tanımak için

Martinez, topun yeri konusunda hakemi uyarıyor. Hakem de onu onaylıyor ve Mbappe'nin başına giderek topun yerini kontrol etmesi onu için uyarıyor.

Coman'da da uyarıyor

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Coman'ın penaltısında Martinez sınırları biraz daha zorluyor ve hakemi duruma müdahale etmeye zorluyor.

Yine hakemi topun yerleşimini kontrol ettiriyor ve ondan olumlu bir geri dönüş alıyor. Artık ceza sahasının hakim olduğunu biliyor.

Çılgınca seviniyor

Kaleciler penaltı kurtarışlarından sonra nadiren çok fazla sevinir ama Martinez burada bir istisna.

Araştırmalara göre büyük sevinçler, takım arkadaşlarını olumlu, rakipleri olumsuz yönde etkiliyor. Bu durum güven, hakimiyet ve rakibe üstünlüğü işaret ediyor.

Tchouameni'ye baskı

Martinez, Arjantin'in penaltısından sonra topu eline alıyor. Taraftarına dönüyor ve onları ateşliyor. Topu Tchouameni'ye değil yan tarafa atıyor.

Hakemden hiç bir yaptırım yok.

Martinez topu Tchouameni'ye vermek yerine yan tarafa atıyor ve rakibini topu almaya zorluyor.

Tchouameni hazır olduğunda, Martinez kalede ona gülümsüyor ve Tchouameni penaltıyı kaçırıyor.

Arkadaşını da kolluyor



Martinez, Lloris'in Lautaro'yu baskı altına almaması için, Tchouameni'nin penaltısı sonrası topu hemen alıyor ve penaltıyı kullanacak olan takım arkadaşına veriyor.

Böylelikle Lloris'in olası bir hamlesini engellemiş oluyor.

Muani'ye el kol hareketleri

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Martinez, Kolo Muani hakkında kenardaki bir personelle iletişim kuruyor ve el hareketi yapıyor.

Sonra Muani'ye dönerek





Kolo Muani penaltıyı gole çevirse de devamında Arjantin, Montiel'in golüyle 4-2 Dünya Kupası'na uzandı.

Emiliano Martínez, maç sonu gözyaşlarını tutamadı...pic.twitter.com/2Fq1mXvTRL — SPOR (@yenisafakspor) December 18, 2022

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